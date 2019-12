Praznovanje ob 25-letnici članstva v ASI

Poseben pečat so dali prireditvi gostje: državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo gospa Eva Štravs Podlogar , William Wouters, podpredsednik mednarodnega združenja ASI, zadolžen za Evropo in tudi častni predsednik sommelierske organizacije Belgije, ki je letos organizirala svetovno prvenstvo, katerega se je udeležil aktualni državni prvak Martin Gruzovin ter Peer F. Holm, ki v ASI skrbi za članstvo in je predsednik sommelierske organizacije Nemčije, od koder prihaja aktualni svetovni prvak, 27–letni Marc Almert.

Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije (v nadaljevanju Društvo), ki je bilo ustanovljeno 21. januarja 1992, danes šteje 958 sommelierjev prve stopnje, med njimi je 163 z drugo stopnjo in 90 sommelierjev s profesionalnim nazivom tretje stopnje. Mnogi so se sinoči udeležili praznovanja na Zemonu. Tomaž Kavčič s svojo ekipo Gostilne pri Lojzetu, pridelovalci hrane, gostinci iz vrst sommelierjev ter vinarji iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel so poskrbeli za lepa kulinarična doživetja v izjemnem vzdušju.

Ob tej priložnosti je William Wouters delil spomine na prvo srečanje s predstavniki Društva na Evropskem prvenstvu v Reimsu leta 1994. Takrat je bil sam v vlogi tekmovalca, predstavnik tekmovalne komisije pa je bil Davorin Škarabot. Odtlej je bilo Društvo prisotno na vseh mednarodnih tekmovanjih ter na glavnini skupščin in dogodkov povezanih s sommelierstvom. Wouters je posebej izpostavil, da Društvo Sommelier Slovenije s svojim udejstvovanjem pomembno prispeva k razvoju mednarodne sommelierske stroke. Nenazadnje prav povezovanje med različnimi članicami ASI ustvarja platformo za izmenjavo znanja in novih spoznanj stroke.

Peer F. Holm je poudaril, da smo sommelierji ena velika družina. Članstvo v mednarodni organizacij je izjemna priložnost za tvorjenje trajnih vezi. Veliko kolegov somelierjev se na tekmovanja pripravlja skupaj, si izmenjuje izkušnje, izpopolnjuje in drug drugega iskreno podpira. To je tudi vodilo nemške organizacije, ki ima v podpisu besedi strast in strokovnost. Verjamejo namreč, da je sommelierski poklic odraz strasti do enogastronomije in gostiteljstva ter rezultat nenehnega učenja, saj se vinski svet spreminja bliskovito hitro.

Ob tej priložnosti je Društvo Sommelier Slovenije prejelo posebno čestitko s strani mednarodne sommelierske organizacije ASI, v kateri so povzeti spomini udejstvovanja, čestitke in popotnica Društvu za nadaljevanje uspešnega dela.

Praznovanje 25. obletnice polnopravnega članstva društva Sommelier Slovenije je pomenilo tudi priložnost za zahvalo vsem članom, vinarjem, gostincem in podpornikom društva.

»Gre za praznik vseh, saj skupaj pomembno prispevamo k razvoju gostinstva, turizma, enogastronomije in prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije,« je izjavil predsednik društva, Ivan Peršolja.

Ob tej priložnosti je Društvo podelilo tudi priznanja predstavnikom, ki so s svojim udejstvovanjem prispevali k sprejetju v mednarodno organizacijo ter posameznikom in gostincem, ki so s pomembnim doprinosom omogočili tako pomemben razvoj stroke.

V Društvu se zahvaljujejo vsem, ki z vsakodnevnim trudom doprinašajo k razvoju sommelierstva v Sloveniji in tujini ter vsem članom izrekajo čestitke ob tem pomembnem jubileju.

Naročnik oglasa je društvo Sommelier Slovenije.