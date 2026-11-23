Predsednica bo še pred slovesnostjo pred Maistrov spomenik v Mariboru skupaj z županom Sašo Arsenovičem in predstavniki 72. brigade Slovenske vojske položila spominski venec. Slovesnost pa bo zgodaj popoldne potekala tudi v Vojašnici generala Maistra, kjer bo ob dnevu 72. brigade Slovenske vojske in dnevu Rudolfa Maistra slavnostni govornik minister za obrambo Valentin Hajdinjak.
Predsednik DZ Zoran Stevanović je v poslanici ob prazniku poudaril, da za slovenskimi mejami stojijo pogum, odločnost in dejanja ljudi, ki so v prelomnih trenutkih prevzeli odgovornost za prihodnost svojega naroda, eden takšnih pa je bil general Maister.
"V času, ko je bila prihodnost slovenskega naroda negotova, je razumel pomen pravočasnih odločitev. Imel je jasno predstavo o tem, kaj želi doseči, in pogum, da je za to prevzel odgovornost," je zapisal Stevanović in dodal, da se velja ob današnjem prazniku vprašati, kaj pomeni odgovornost do lastne države v času, v katerem živimo.
Samostojnost in suverenost Slovenije sta po njegovem mnenju vrednoti, ki zahtevata odgovorno ravnanje, pri tem pa ima vsaka generacija svojo nalogo. "Naša je, da državo, ki smo jo podedovali, ohranjamo, razvijamo in predamo prihodnjim rodovom. Maistrova dejanja nas učijo, kako pomembno je v odločilnih trenutkih prepoznati, kaj je prav, ter imeti pogum za odločitve, katerih pomen sega daleč v prihodnost," je še dodal.
V Gornji Radgoni tamkajšnja občina, ministrstvo za obrambo, Zveza društev General Maister in radgonska osnovna šola dopoldne pripravljajo slovesnost ob odkritju obnovljenega nagrobnega spomenika padlim Maistrovim borcem in ustreljenim upornim slovenskim vojakom avstro-ogrske armade. Pozdravne nagovore bodo imeli županja Gornje Radgone Urška Mauko Tuš, predsednica Zveze društev general Maister Lučka Lazarev Šerbec in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Erik Kopač.
Že v četrtek je minister Hajdinjak položil venec na Maistrov spomenik pred ministrstvom. Kot so sporočili z ministrstva, so se na ta način poklonili spominu na generala in njegovi zgodovinski vlogi pri uveljavitvi slovenske severne meje. "Njegovo delovanje ostaja pomemben del slovenske zgodovine in spomina na prizadevanja za uveljavitev slovenske državnosti," so poudarili.
V petek so kulturni dogodek, na katerem so ob Maistrovem spomeniku položili cvetje, pripravili tudi v njegovem rojstnem mestu Kamniku.
Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Bil je tudi pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig.
Dan Rudolfa Maistra, 23. november, je od leta 2005 slovenski državni praznik, ki pa ni dela prost dan.
Janša: Brez Maistra ne bi bilo Slovenije, kot jo poznamo danes
Premier Janez Janša je ob dnevu Rudolfa Maistra v poslanici izpostavil njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske države in narodne zavesti. Kot je zapisal, je bil Maister vojak, častnik, pesnik, intelektualec in domoljub.
"Brez njega ne bi bilo Slovenije, kot jo poznamo danes. Najbrž tudi ne dovolj izoblikovane narodne zavesti, ki je nato tudi skozi leta socialističnega totalitarizma kljub vsem poskusom uničenja gorela dovolj intenzivno, da je na koncu dočakala okvir samostojne države," je poudaril.
Ob tem je opozoril, da nekateri danes Maistrova dejanja morda podcenjujejo ali jih jemljejo za samoumevna. Spomnil je, da general ni mogel vedeti, ali bo dobil podporo vseh, ki bi ga morali podpreti, kljub temu pa je nase prevzel veliko zgodovinsko odgovornost.
"Če bi mu spodletelo, bi bil skupaj s soborci gotovo obtožen veleizdaje in usmrčen," je še zapisal.
Janša je poudaril tudi pomen Maistrovega domoljubja v današnjih časih, ko je po njegovih besedah treba narodni ponos in skrb za slovenski jezik ter zgodovino vedno znova zagovarjati. Ob tem je izpostavil, da domoljubje ne pomeni nespoštovanja drugih narodov, temveč spoštovanje lastnega.
Spomnil je, da Maister ob razpadu Avstro-Ogrske ni čakal na navodila drugih, ampak je razumel, da mora slovensko narodnostno ozemlje braniti sam. "Usoda naroda ni nekaj, kar bi lahko prepustili naključju," je zapisal.
Dodal je, da kljub lastni državi in članstvu v evropski družini narodov slovenski jezik, kultura in običaji niso samoumevni, temveč dediščina prednikov in odgovornost do prihodnjih generacij. Maistrov dan je po njegovih besedah priložnost za razmislek o tem, kako ohranjamo svojo identiteto, zgodovino in domoljubje.
Ob koncu je poudaril, da lahko obstane le narod, ki spoštuje svoje korenine in je ponosen na svojo identiteto. Ob prazniku je Slovencem čestital z besedami: "Čestitke ob prazniku slovenskega poguma. Bog živi Slovenijo."
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