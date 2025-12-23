Ustavo, najvišji pravni akt, smo sprejeli pred 34 leti

Leto po osamosvojitvi, 23. decembra 1991, se je Slovenija osamosvojila tudi v pravnem smislu, saj je bila sprejeta ustava samostojne Slovenije kot temeljni in najvišji splošni pravni akt.

Temeljni okvir slovenske ustave je t. i. pisateljska ustava, ki je leta 1988 nastala v okviru Društva slovenskih pisateljev. Leta 1990 se je projekt pisanja ustavnega besedila preselil v slovensko skupščino oziroma njeno ustavno komisijo, ki jo je vodil France Bučar. Komisija je oblikovanje osnutka, ki bi bil primeren za obravnavo v DZ, avgusta 1990 zaupala skupini strokovnjakov z različnih področij.

Skupina, ki jo je vodil poznejši ustavni sodnik Peter Jambrek, se je poleti 1990 nekaj dni sestajala na podvinskem gradu in končni osnutek, ki je nato pristal na mizi skupščine, pripravila v petih dneh. Vsi trije zbori so sprejeli tudi predlog ustavnega zakona za izvedbo ustave, tako da so novo ustavo slovesno razglasili še isti dan.