Praznujemo dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Na tem zborovanju je vojska upravo nad Prekmurjem prepustila civilni oblasti. Jugoslovanska vojska je oblast v Prekmurju prevzela 12. avgusta 1919, potem ko so velesile po koncu prve svetovne vojne na pariški mirovni konferenci soglašale, da ta del ozemlja pripade Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zunaj matične domovine pa so ostali Slovenci v Porabju.

Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, praznujemo od leta 2006. Državne proslave so vsako peto leto, vmesne pa pripravljajo prekmurske občine.