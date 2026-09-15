Praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini

Praznik je letos še potekal pod imenom dan priključitve Primorske k matični domovini, saj je DZ oktobra 2024 besedo vrnitev zamenjal s priključitvijo, tako da je to praznik priključitve Primorske k matični domovini, in ne več praznik vrnitve Primorske k matični domovini. V državnem zbora pa je vložena pobuda, da bi praznik ponovno preimenovali v dan vrnitve Primorske k matični domovini, čemur pa predvsem na Primorskem mnogi nasprotujejo zaradi zgodovinskih dejstev.

Na sobotni slovesnosti, ki je potekala na hipodromu Kobilarne Lipica, je sežanski župan Andrej Sila v nagovoru dejal, da v teh dneh veliko govorimo o imenu praznika. "Besede so pomembne, zgodovinska dejstva so pomembna, kolektivni spomin je pomemben. In prav je, da se o tem pogovarjamo. Toda danes nismo tukaj, da bi se delili zaradi ene besede. Tukaj smo zato, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti," je pozval župan.