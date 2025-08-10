Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Praznujete letos abrahama? Preverite, kakšno je bilo življenje v Sloveniji ob vašem rojstvu

Ljubljana, 10. 08. 2025 10.31 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
11

Statistični podatki so bili vedno odsev trenutnega stanja v družbi, saj uradna statistika zbira podatke, ki so relevantni v določenem času. Tokrat so na Statističnem uradu zbrali nekaj podatkov o življenju v Sloveniji pred 50. leti. Leta 1975 se je rodilo 30.000 otrok, 15.340 dečkov in 14.660 deklic. Matere so bile ob rojstvu otroka v povprečju stare 25,1 leta. Preverite tudi, koliko je stal kilogram krompirja ali liter mleka.

Konzerva z napisom 1975
Konzerva z napisom 1975 FOTO: Shutterstock

V tistem obdobju (1975–1979) je največ novorojenih dečkov dobilo ime Boštjan, Andrej ali Marko, največ deklic pa Nataša, Mateja ali Mojca, so zapisali na Statističnem uradu RS (Surs).

Pogled na revalorizirane cene nekaterih artiklov, ki so bili naprodaj leta 1975, kaže, da je bilo za kilogram črnega kruha treba odšteti 1,12 evra, za kilogram krompirja 1,24 evra, za liter mleka 1,40 evra, za likalnik pa 69,62 evra.

Štiričlanska družina je imela leta 1975 v povprečju mesečno na voljo 2110 evrov (revalorizirano). Največ izdatkov je bilo za hrano, 573 evrov. Član kmečkega gospodinjstva je tega leta v povprečju porabil 133 kilogramov moke, 48 kilogramov mesa in rib, 100 kilogramov krompirja, 156 litrov mleka, 236 jajc ter 47 litrov vina.

Gospodarstvo in proizvodnja

Gozdarske organizacije so imele pred pol stoletja 631 avtomobilov, med njimi je bilo 316 tovornih. Posedovale so tudi 286 traktorjev in 2641 motornih žag, so navedli na Sursu.

V gozdovih je bilo istega leta 5400 jelenov, 73.400 srn, 13.200 gamsov, 288 medvedov, 3500 divjih prašičev, 69.700 zajcev, 1300 divjih petelinov, 1250 ruševcev, 14.400 poljskih jerebic, 900 skalnih jerebov, 15.100 gozdnih jerebov in 73.000 fazanov.

Med drugim so tistega leta izdelali 49 milijonov parov nogavic, 890 ton usnja za podplate, 3,2 milijona zračnic za dvokolesa, 12.104 tone testenin, 9240 ton bombonov in kakavovih izdelkov, 1,2 milijona hektolitrov piva, 4729 ton kvasa, 2727 ton jušnega koncentrata, 6,7 milijarde cigaret.

Leta 1975 smo izdelali 890 ton usnja za podplate čevljev.
Leta 1975 smo izdelali 890 ton usnja za podplate čevljev. FOTO: Shutterstock

Infrastruktura še v gradnji

Leta 1975 je bilo med dokončanimi gradbenimi objekti med drugim 12 bazenov, 260 kilometrov cest, dva predora, 59 ulic in trgov, 16 mostov (nadvozov, podvozov in viaduktov), osem kilometrov železniških prog in devet daljnovodov.

V Sloveniji je bilo 88 komunalnih organizacij, v katerih je delalo 10.155 zaposlenih. Pod komunalno dejavnost so spadala tudi kopališča in javna razsvetljava. V Ljubljani je bilo pet javnih kopališč z 2084 kabinami, leta 1975 so našteli 220.084 kopalcev. Poleg tega je bilo v prestolnici 13.656 svetlobnih teles, od tega jih je bilo 9748 sodobnih.

V Sloveniji je bilo tedaj 29 bolnišnic in porodnišnic. Skupno so imele na voljo 13.465 postelj in so leta 1975 sprejele 282.345 bolnikov. Istega leta je bilo prijavljenih 41.100 primerov nalezljivih bolezni. Največ bolnikov, 10.194, je zbolelo zaradi mumpsa, 9005 zaradi griže, 2457 pa zaradi epidemičnega hepatitisa.

Leta 1975 je bilo v Sloveniji 17 radijskih in ena televizijska postaja. Televizijskih naročnikov je bilo 370.512, radijskih pa 444.825. Med temi je bilo 397.033 naročnikov prvega radia, 50.792 pa naročnikov avtomobilskih radijskih sprejemnikov.

Pred pol stoletja je v Sloveniji delovalo 199 kinematografov, skupno je bilo na voljo 56.935 sedežev. Posnetih je bilo 19 domačih filmov, trije dolgometražni in 16 kratkometražnih. Poleg tega so uvozili 21 dolgometražnih filmov; največ, osem, iz ZDA.

Leta 1975 je bilo v Sloveniji 443 športnih organizacij, v katere je bilo včlanjenih 63.919 članov. Največ organizacij je bilo s področja nogometa (82), največ članov pa so imele strelske organizacije (13.377), so še zapisali na Sursu.

1975 statistični podatki surs statistika
Naslednji članek

Nekoč so se samo vozili skozi Slovenijo, zdaj se spuščajo po toboganih

Naslednji članek

Pri Borovnici iztiril vlak, primorska proga zaprta

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
10. 08. 2025 10.41
Jaz sem že tri leta čez Abrahama. In še 12 let tlake me čaka. Pri mojih letih, sta bila oba starša že v penziji pri takih letih. Navadna delavca, brez bonifikacije. In sta še. Nekje smo hudo narobe skrenili.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
10. 08. 2025 10.40
Kar je dobro da so malo boljši avti na cestah. Koliko pa več izkoriščanja in stresa?
ODGOVORI
0 0
Mukec
10. 08. 2025 10.37
+2
Bilo je 100x lepše kot danes.
ODGOVORI
3 1
NiGenocid
10. 08. 2025 10.40
+1
Boljse za socialce in za lenuhe. Za vse ostale je danes bogatija!!
ODGOVORI
1 0
kivzfccz
10. 08. 2025 10.41
Res je,mladi smo bili!Na meji z Italijo pa so nas slavili.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
10. 08. 2025 10.37
Isto sran….skoz
ODGOVORI
0 0
bandit1
10. 08. 2025 10.36
+3
No slučajno pogledam včeraj čez balkon. Pride fant postaven, lep s kuterjem - ne jajci in se ustavi. Potem telefon in čez 5 minut pride delke . Se usede na zidek in potem oba nekaj čečkata po telefonu in se razideta. V naših časih hopa cupa mi dva skupa ne pa mobitel.
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
10. 08. 2025 10.34
+2
Dejte ne lažite s takšnimi članki, pa sadnih jogurtov ni bilo.....
ODGOVORI
3 1
galeon
10. 08. 2025 10.40
Jih noben ni pogrešal.
ODGOVORI
0 0
galeon
10. 08. 2025 10.34
+1
Se nič ne rabi preverjat. 100x boljše in bolj umirjeno.
ODGOVORI
3 2
NiGenocid
10. 08. 2025 10.38
+0
Boljse za socialce in za lenuhe. Za vse ostale je danes bogatija!
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065