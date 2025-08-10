Praznujete letos abrahama? Preverite, kakšno je bilo življenje v Sloveniji ob vašem rojstvu

V tistem obdobju (1975–1979) je največ novorojenih dečkov dobilo ime Boštjan, Andrej ali Marko, največ deklic pa Nataša, Mateja ali Mojca, so zapisali na Statističnem uradu RS (Surs).
Pogled na revalorizirane cene nekaterih artiklov, ki so bili naprodaj leta 1975, kaže, da je bilo za kilogram črnega kruha treba odšteti 1,12 evra, za kilogram krompirja 1,24 evra, za liter mleka 1,40 evra, za likalnik pa 69,62 evra.
Štiričlanska družina je imela leta 1975 v povprečju mesečno na voljo 2110 evrov (revalorizirano). Največ izdatkov je bilo za hrano, 573 evrov. Član kmečkega gospodinjstva je tega leta v povprečju porabil 133 kilogramov moke, 48 kilogramov mesa in rib, 100 kilogramov krompirja, 156 litrov mleka, 236 jajc ter 47 litrov vina.
Gospodarstvo in proizvodnja
Gozdarske organizacije so imele pred pol stoletja 631 avtomobilov, med njimi je bilo 316 tovornih. Posedovale so tudi 286 traktorjev in 2641 motornih žag, so navedli na Sursu.
V gozdovih je bilo istega leta 5400 jelenov, 73.400 srn, 13.200 gamsov, 288 medvedov, 3500 divjih prašičev, 69.700 zajcev, 1300 divjih petelinov, 1250 ruševcev, 14.400 poljskih jerebic, 900 skalnih jerebov, 15.100 gozdnih jerebov in 73.000 fazanov.
Med drugim so tistega leta izdelali 49 milijonov parov nogavic, 890 ton usnja za podplate, 3,2 milijona zračnic za dvokolesa, 12.104 tone testenin, 9240 ton bombonov in kakavovih izdelkov, 1,2 milijona hektolitrov piva, 4729 ton kvasa, 2727 ton jušnega koncentrata, 6,7 milijarde cigaret.
Infrastruktura še v gradnji
Leta 1975 je bilo med dokončanimi gradbenimi objekti med drugim 12 bazenov, 260 kilometrov cest, dva predora, 59 ulic in trgov, 16 mostov (nadvozov, podvozov in viaduktov), osem kilometrov železniških prog in devet daljnovodov.
V Sloveniji je bilo 88 komunalnih organizacij, v katerih je delalo 10.155 zaposlenih. Pod komunalno dejavnost so spadala tudi kopališča in javna razsvetljava. V Ljubljani je bilo pet javnih kopališč z 2084 kabinami, leta 1975 so našteli 220.084 kopalcev. Poleg tega je bilo v prestolnici 13.656 svetlobnih teles, od tega jih je bilo 9748 sodobnih.
V Sloveniji je bilo tedaj 29 bolnišnic in porodnišnic. Skupno so imele na voljo 13.465 postelj in so leta 1975 sprejele 282.345 bolnikov. Istega leta je bilo prijavljenih 41.100 primerov nalezljivih bolezni. Največ bolnikov, 10.194, je zbolelo zaradi mumpsa, 9005 zaradi griže, 2457 pa zaradi epidemičnega hepatitisa.
Leta 1975 je bilo v Sloveniji 17 radijskih in ena televizijska postaja. Televizijskih naročnikov je bilo 370.512, radijskih pa 444.825. Med temi je bilo 397.033 naročnikov prvega radia, 50.792 pa naročnikov avtomobilskih radijskih sprejemnikov.
Pred pol stoletja je v Sloveniji delovalo 199 kinematografov, skupno je bilo na voljo 56.935 sedežev. Posnetih je bilo 19 domačih filmov, trije dolgometražni in 16 kratkometražnih. Poleg tega so uvozili 21 dolgometražnih filmov; največ, osem, iz ZDA.
Leta 1975 je bilo v Sloveniji 443 športnih organizacij, v katere je bilo včlanjenih 63.919 članov. Največ organizacij je bilo s področja nogometa (82), največ članov pa so imele strelske organizacije (13.377), so še zapisali na Sursu.
