Praznujete letos abrahama? Preverite, kakšno je bilo življenje v Sloveniji ob vašem rojstvu

Statistični podatki so bili vedno odsev trenutnega stanja v družbi, saj uradna statistika zbira podatke, ki so relevantni v določenem času. Tokrat so na Statističnem uradu zbrali nekaj podatkov o življenju v Sloveniji pred 50. leti. Leta 1975 se je rodilo 30.000 otrok, 15.340 dečkov in 14.660 deklic. Matere so bile ob rojstvu otroka v povprečju stare 25,1 leta. Preverite tudi, koliko je stal kilogram krompirja ali liter mleka.

Konzerva z napisom 1975 FOTO: Shutterstock icon-expand

V tistem obdobju (1975–1979) je največ novorojenih dečkov dobilo ime Boštjan, Andrej ali Marko, največ deklic pa Nataša, Mateja ali Mojca, so zapisali na Statističnem uradu RS (Surs). Pogled na revalorizirane cene nekaterih artiklov, ki so bili naprodaj leta 1975, kaže, da je bilo za kilogram črnega kruha treba odšteti 1,12 evra, za kilogram krompirja 1,24 evra, za liter mleka 1,40 evra, za likalnik pa 69,62 evra. Štiričlanska družina je imela leta 1975 v povprečju mesečno na voljo 2110 evrov (revalorizirano). Največ izdatkov je bilo za hrano, 573 evrov. Član kmečkega gospodinjstva je tega leta v povprečju porabil 133 kilogramov moke, 48 kilogramov mesa in rib, 100 kilogramov krompirja, 156 litrov mleka, 236 jajc ter 47 litrov vina.

Gospodarstvo in proizvodnja

Gozdarske organizacije so imele pred pol stoletja 631 avtomobilov, med njimi je bilo 316 tovornih. Posedovale so tudi 286 traktorjev in 2641 motornih žag, so navedli na Sursu. V gozdovih je bilo istega leta 5400 jelenov, 73.400 srn, 13.200 gamsov, 288 medvedov, 3500 divjih prašičev, 69.700 zajcev, 1300 divjih petelinov, 1250 ruševcev, 14.400 poljskih jerebic, 900 skalnih jerebov, 15.100 gozdnih jerebov in 73.000 fazanov. Med drugim so tistega leta izdelali 49 milijonov parov nogavic, 890 ton usnja za podplate, 3,2 milijona zračnic za dvokolesa, 12.104 tone testenin, 9240 ton bombonov in kakavovih izdelkov, 1,2 milijona hektolitrov piva, 4729 ton kvasa, 2727 ton jušnega koncentrata, 6,7 milijarde cigaret.

Leta 1975 smo izdelali 890 ton usnja za podplate čevljev. FOTO: Shutterstock icon-expand

Infrastruktura še v gradnji