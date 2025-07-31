Praznujte 5. rojstni dan Keysoffa! Lifetime Office 2021 Pro za samo 26,30 €/PC! Prihranite več kot 90 % na najnovejših ključih za OS in Office 2024!

Keysoff je zaključil pet let prodaje licenc za programsko opremo MS in ta mejnik praznuje s posebno akcijo, v okviru katere lahko ključe MS kupite po znižanih cenah v okviru akcije Keysoff 5th Anniversary Sale.

Oglejmo si najboljše ponudbe za ključe MS. Ključ MS Office 2021 Pro je na voljo že od 26,30 € na računalnik! Ključ za programsko opremo po zgodovinsko nizki ceni je na voljo samo danes! MS Office 2021 Pro je doživljenjska licenca z takojšnjo dostavo in prenosom. Omogoča vam uporabo najbolj priljubljenih aplikacij MS, vključno z Wordom, Excelom, PowerPointom, Teamsom in drugimi. Če želite kupiti le en ključ za en računalnik, morate plačati 31,65 €, da dobite doživljenjski ključ Office 2021 Pro! Očitno je nakup skupaj z družino ali prijatelji najbolj stroškovno učinkovit način! To noro razprodajo lahko izkoristite tudi za nadgradnjo na Office 2024 Home & Business (po neverjetni ceni 139,99 €) za najnovejše funkcije, ki jih poganja umetna inteligenca, hkrati pa ohranite klasično izkušnjo Office! Ob nakupu Office lahko dodate Win 11 Pro za samo 13,55 € – to je več kot 90 % popusta na redno ceno! Te ponudbe se ponavadi hitro razprodajo, zato ne odlašajte, če vas zanima.

Keysoff vam ne nudi le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika. Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 1500 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98% zadovoljnih strank. Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve Pišite Keysoffu: service@keysoff.com

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?