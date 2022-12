Praznujte praznično in pisano

Nekoč tradicionalni, danes zabavni

Praznični, pleteni puloverji z božičnimi motivi so se pojavljali v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Slavna osemdeseta so bila polna modnega navdiha in pleteni puloverji so bili praznična stalnica v ameriških filmih ter humorističnih serijah. Le da takrat niso bili mišljeni kot nekaj grdega, navihanega in zgolj za zabavo. Takrat so te puloverji imeli resen modni namen. Ni naključje, da se zadnja leta odbiti puloverji vračajo in to opazneje kot kdajkoli prej. Osemdeseta so se vrnila v vsem svojem sijaju, k temu pa je najverjetneje pripomogla uspešna serija Stranger things.

Razlika pa je v tem, da je odnos do takih puloverjev danes popolnoma drugačen. Včasih so to bili tradicionalno, ročno pleteni topli zimski puloverji, ki so nas greli vso zimo. Danes pa so predvsem modni navdih za praznične zabave in druženja z najdražjimi. In glede na praznične trende, ne smejo manjkati v nobeni omari.