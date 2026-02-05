Naslovnica
Oglas

Praznujte Valentinovo. Izkoristite odlično ponudbo za Office 2021 in Windows 11. Cene se začnejo že pri 13 evrih!

Ljubljana, 05. 02. 2026 13.30 pred 10 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
260204 720p kso si

Zakaj ne bi na valentinovo pokazali ljubezni do svoje produktivnosti? Nadgradnja na Microsoft Office 2021 in Windows 11 lahko pomeni veliko razliko, ne glede na to, ali delate na delovnih projektih, študirate ali uživate v prostem času.

In s Keysoff Valentinovo akcijo lahko pridobite doživljenjske licence za oba programska paketa že za samo 13€. Če želite izboljšati svojo produktivnost ali si privoščiti močnejšo računalniško izkušnjo, je zdaj idealen čas, da investirate v svojo digitalno opremo. MS Office 2021 Professional je na voljo za zelo ugodnih 30,55€ (redna cena 249€). S tem paketom boste imeli dostop do vseh osnovnih orodij za pošiljanje in urejanje pomembnih dokumentov ter ustvarjanje privlačnih predstavitev. Gre za enkratno plačilo za en napravo, kar predstavlja odlično priložnost za pridobitev tega nujno potrebnega programske opreme. Dobre stvari ne trajajo večno! Pohitite, da jih ujmete.

Povečajte svojo produktivnost z MS Office 2021 po ugodni ceni!

MS Office 2021 Professional Plus - 1 računalnik – 30,55 €

MS Office 2021 Home and Business za Mac – 46,99 €

MS Office 2021 Professional Plus - 2 ključa – 59,50 € (29,75 €/ključ)

MS Office 2021 Professional Plus - 3 ključi – 81,25 € (27,08 €/ključ)

MS Office 2021 Professional Plus - 5 računalnikov – 127,95 € (25,59 €/računalnik)

MS Office 2019 Professional Plus - 1 računalnik - 25,25 €

MS Office 2019 Home and Business za Mac – 39,29 €

Microsoft Office 2024 Home and Business – 149,00 evra (redna cena 299 €)

 

Nadgradite svoj računalnik na Windows 11 Professional za samo 13,55 € (redna cena 199 €) in uživajte v hitrejšem, varnejšem ter s funkcijami bogatem operacijskem sistemu brez visokih stroškov. Windows 11 je zasnovan za sodobno produktivnost, zmogljivost in varnost. Njegova čist in moderen dizajn ter napredne funkcije vam pomagajo ostati osredotočeni in vsak dan delati bolj učinkovito. Windows 11 je temelj za Microsoftove izkušnje Copilot na ravni operacijskega sistema, saj omogoča hitrejši dostop do z umetno inteligenco podprtega iskanja, nastavitev in orodij za produktivnost, ko bodo te funkcije postopoma na voljo.

 

Najboljša ponudba Windowsa že od 6 € naprej

Windows 11 Professional – 1 računalnik – 13,55 €

Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 računalnik – 12.80€

Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 računalnik – 12.88€

Windows 11 Professional – 2 ključa – 25,75 € (12,88 €/ključ)

Windows 11 Professional – 5 ključev– 54,95 € (10,99 €/ključ)

Windows 11 Home – 1 računalnik – 13,25 €

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€

Windows 10 Professional – 1 računalnik – 8,45 €

Windows 10 Home – 1 računalnik – 8,25 €

 

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: SKK62)

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Paket – 41,60 €

Windows 11 Home + Office 2021 Pro plus - Paket – 41.19€

Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus - Paket – 40.99€

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – Paket – 37,82 €

Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – Paket – 37,15 €

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – Paket – 32,37 €

MS Project Professional 2024 – 49,99 €

MS Visio Professional 2024 – 45,99 €

 

Veliki paketi, nepremagljive cene

Windows 11 Professional – 50 ključev – 400 € (samo 8 €/ključ)

Windows 11 Professional – 100 ključev – 750 € (samo 7,5 €/ključ)

Win 11 Home - 50 ključev – 389€ (Only 7.59€/ključ)

Win 11 Home - 100 ključev – 699€ (Only 6.99€/ključ)

MS Office 2021 Professional – 50 ključev – 1250 € (samo 25 €/ključ)

MS Office 2021 Professional – 100 ključev – 2400 € (samo 24 €/ključ)

 

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €

Ashampoo Backup Pro 27 – 9,99 €

Adguard za Windows/Mac/Android/iOS – 1 naprava – 10,24 €

Internet Download Manager – 1 računalnik (doživljenjsko) – 21,99 €

SwifDoo PDF - 1 PC/Mac (1 Year) – 49,09 €

 

Keysoff vam ne nudi le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve Pišite Keysoffu: service@keysoff.com

 

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

-  Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na MSovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

-  Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

-  Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

-  Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

-  Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

 

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius Ltd.

