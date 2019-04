(Pre)dragi maturantski plesi in valete

Valeta, še bolj pa maturantski ples, sta enkratna dogodka in zato nekaj posebnega. Marsikdo je zato pripravljen tudi veliko plačati. Tudi, če si to težko privošči. Zanimalo pa nas je, ali to morda izrabljajo organizatorji. Vse več je namreč nezadovoljnih staršev pa tudi ravnateljev, ki menijo, da so vstopnice za te plese predrage. Ponekod morajo plačati celo več kot 60 evrov na osebo. Iskali smo podatke, kaj vse je pravzaprav v tej ceni in ali je upravičena.

Obiskali smo nekaj dvoran, voditeljev, glasbenih skupin, kjer smo izvedeli cene - tudi 20.000 evrov ali več stane najem dvorane ter postavitev ozvočenja in luči. Je pa tudi nekaj razlike med cenami v Ljubljani in na primer v Celju, enako tudi pri hrani. V Ljubljani starši vse bolj želijo razkošje, hrano z več hodi, medtem ko ponujajo v Celju tudi hrano na krožnik, ki je vsaj 10 evrov cenejša na osebo. Tako smo v Ljubljani priča gala prestižnim dogodkom, ki na vsakem koraku programa ponujajo spektakel. Tudi valete vse bolj postajajo pomembne in temu primerne tudi presegajo zgolj program v telovadnici šole. Ponekod po šolah zbirajo 10 evrov vsak mesec zadnji dve leti osnovne šole, da starši zmorejo stroške valete za vso družino.