Preac odstopil od kandidature. Razlog? Jelinčičeva morebitna podkupljivost

Tik pred začetkom uradne kampanje za evropske volitve v stranki SNS perejo umazano perilo. Zavrelo je med prvakom stranke SNS Zmagom Jelinčičem in pisateljem, novinarjem in kolumnistom Gregorjem Preacem, ki naj bi bil nosilec strankine liste na prihajajočih volitvah. Ta je ob izjavi, da odstopa od kandidature za nosilca liste, dejal, da je Jelinčič v primeru morebitne izvolitve od njega oz. njegove poslanske plače zahteval 500 evrov denarja za stranko, 1000 evrov pa zase.

Zmago Jelinčič zatrjuje, da pri podpori SNS rebalansu proračuna ni bilo trgovine. FOTO: Damjan Žibert

Mesec dni pred uradnim začetkom kampanje za letošnje volitve v evropski parlament so se nekatere slovenske stranke že lotile intenzivnega nagovarjanja slovenskih volivcev, v stranki SNS pa se medtem ukvarjajo z notranjimi konflikti. Počilo je med prvakom stranke SNS Zmagom Jelinčičem in nosilcem strankine liste na prihajajočih volitvah – pisateljem, novinarjem in kolumnistom Gregorjem Preacem. Ta je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da "uradno odstopa od kandidature za EU poslanca kot napovedani nosilec liste SNS", in sicer iz moralnih razlogov.

Gregor Preac FOTO: Twitter

Preac je razkril, da je Jelinčič v primeru morebitne izvolitve od njega oz. njegove evropske poslanske plače zahteval 500 evrov denarja za stranko, 1000 evrov pa zase."Oziral sem se na program, ne pa tudi na moralo SNS in gospoda Jelinčiča, kar je bilo zmotno," je zapisal Preac. Ko je minuli teden Jelinčičeva SNS v parlamentu glasovala za rebalans proračuna, se je vprašal, kaj je Šarec v zameno za to ponudil prvaku stranke, kakšne obljube, kupčijo ali tudi finančno injekcijo. "To bi morala biti zgodba za preiskovalne novinarje in kriminaliste, kakor tudi razkrivanje korupcije, nečistih poslov, koruptivnih dogovarjanj in prodajanj, finančnih okoriščanj v slovenskih političnih strankah, pri poslancih, volitvah, volilnih kampanjah, pri financiranju političnih strank oziroma koliko denarja se opere in odlije v blagajne političnih strank ter v roke politikov pri državnih naročilih, fiktivnih državnih naročilih, napihnjenih vrednostih državnih naročil," je še zapisal Preac.

Jelinčič priznal, da sta se pogovarjala o 500 evrih 'finančne injekcije' Na njegove navedbe se je že odzval tudi Jelinčič in za STA dejal, da izjave Preaca kažejo na njegovo zmedeno osebnost. Včeraj pa je tudi javno potrdil, da je res zahteval 500 evro za stranko s pojasnilom, da imajo tako urejeno vse stranke. Ko je bilo govora o tisoč evrih zase, pa da se je zgolj šalil. Na drugi strani Preac pojasnjuje:"Gospod Jelinčič vam bo kot izgovor navajal prozaične izgovore, da je šlo za šalo, da je bil napačno razumljen. Govorim slovensko, sem pisatelj, novinar, avtor osmih knjig, igram se z besedami, nisem naglušen, dobro razumem podpomene, nadpomene, obpomene in vse pomene." Kar zadeva njegov odstop od kandidature, Jelinčič pravi, da Preac tega sploh ne more narediti, češ da sploh ni bil nosilec liste ali kandidat. Sam ga je resda predsedstvu predlagal kot nosilca liste, a so člani temu nasprotovali, saj da ga niti ne poznajo in da niti ni član stranke, ter na seji 16. marca za nosilnega kandidata določilo njega. Po Jelinčičevih navedbah je Preac pred nekaj dnevi izpolnil tudi pristopno izjavo k članstvu v stranki, a ga med člane še niso sprejeli. 'Naj reče Šarcu, koliko mi je dal, pa ga bo Šarec tožil' Vodja stranke SNS prav tako pravi, da pri podpori rebalansu proračuna ni bilo nobene trgovine, na kar namiguje Preac, in da niso od premierja Šarca prejeli nič.

Trgovanje ali pogovore z Jelinčičem glede podpore rebalansu proračuna so sicer zanikali tudi v največji vladni stranki. —Odziv LMŠ