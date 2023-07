V opoziciji so trdili, da sta zakona neustavna, zdaj so glasovali za

Po glasovanju so nekateri ministri priznali, da sploh niso vedeli, o čem glasujejo, stališča pa torej verjetno ne bodo spreminjali. Ministrstvo za notranje zadeve je zdaj objavilo celoten dokument, ki ga bo vlada poslala ustavnemu sodišču.

Ministrstvo ostaja pri svojem stališču, ki je zdaj po tistem zmedenem glasovanju tudi vladno in pritrjuje prejšnji vladi, uvedbi kompleksne krize in posledično možnosti, da v primeru množičnega migrantskega vala prav tako množično zavrne morebitne prosilce za azil.

Ustavno sodišče pa o zakonih presoja prav na zahtevo nekaterih istih ministrov, in sicer Luke Meseca, Marjana Šarca, Matjaža Hana in Alenke Bratušek, takrat opozicijskih poslancev, ki so trdili, da gre za neustavne ukrepe.

Pred dvema tednoma so tako v SD-ju kot v Levici sicer priznali, da pravzaprav niso vedeli, o čem glasujejo, da pri vladnih gradivih velikokrat velja načelo zaupanja do dela drugih ministrstev, konkretno torej do notranjega ministrstva pod vodstvom Boštjana Poklukarja iz Gibanja Svoboda.

Minister Poklukar na pozive nevladnih organizacij, naj zaradi tega odstopi, odgovarja, da tega ne bo storil, in dodaja, naj svoje pove ustavno sodišče, ki je glede zakonov zdaj tudi na potezi.