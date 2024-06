Prebili glavno cev drugega najdaljšega predora na drugem tiru

Drugi tir je predorska trasa, saj kar 75 odstotkov proge poteka pod zemljo. Ker se ob glavnih ceveh kopljejo še servisne in izstopne cevi, morajo izvajalci glavnih gradbenih del izkopati 37,4 kilometrov predorov. V kratkem bo torej izkopana celotna trasa drugega tira – v servisni cevi predora Lokev (T1) do preboja manjka 85 metrov, v servisni cevi predora Beka (T2) pa še 18 metrov. Vsi preostali predori na trasi drugega tira so že izkopani, so pojasnili.

Predor Beka (T2) je tretji najdaljši predor v Sloveniji. Predor Lokev na trasi drugega tira, ki je bil izkopan pred desetimi dnevi, je s 6.714 metri najdaljši, drugi najdaljši predor v državi pa je bohinjski.

Pri izkopu predora Beka so svojevrsten izziv predstavljali kraški pojavi, zato so predvsem v zadnjih mesecih dela potekala počasneje. Nekateri kraški pojavi, na katere se je naletelo, so bili majhni in enostavni za premoščanje, drugi so večji in zato zahtevnejši, a izvajalci del so bili kos vsem nalogam, so poudarili.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je izpostavila, da je to nov pomemben mejnik pri gradnji drugega tira. Matej Oset, generalni direktor 2TDK, je prepričan, da je drugi tir Divača–Koper najboljši dokaz tega, da lahko s skupnimi močmi dosežemo velike reči. Marko Brezigar, direktor 2TDK, pa je poudaril, da so izvajalci gradbenih del opravili izjemno delo.