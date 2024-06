Prebili vse predore: po naključju prodrli v najdaljšo kraško jamo

Najdaljša predora na trasi drugega tira sta Lokev in Beka. Njuno izkopavanje je potekalo na kraškem terenu in z obeh strani – divaške in koprske. Servisna cev predora Lokev (T1) meri 6683 metrov, preboj se je zgodil 235 metrov pod zemljo, servisna cev predora Beka (T2) pa meri 6041 metrov, so sporočili iz družbe 2TDK.

Kot so povedali, so delavci v servisni cevi predora Lokev dnevno na eni strani izkopali približno pet metrov kalote predora. "Ker je izkop predora potekal z dveh smeri, govorimo torej o 10 metrih kalote predora na dan," so sporočili.