Prebilič gre sam

Ljubljana, 06. 12. 2025 19.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Anže Božič
125

Prerod, stranka Vladimirja Prebiliča, bo na marčevskih volitvah nastopila samostojno, skupne liste kandidatov za poslance s koalicijskimi Socialnimi demokrati Matjaža Hana torej ne bo. Tako se je sedaj odločilo širše vodstvo nedavno ustanovljene Prebiličeve stranke. Dobrih 100 dni pred volitvami domača politična ponudba s tem postaja vse bolj jasna, stranke Golobove koalicije pa ob desnosredinski opoziciji dobivajo alternativo tudi na levi sredini.

Ključna odločitev je, da gredo na volitve samostojno z lastno kandidatno listo. Torej brez socialnih demokratov, kar so se odločili soglasno. Prerod je samostojna stranka in njihovo odločitev spoštujmo, je v prvem odzivu komentiral podpredsednik SD Luka Goršek.

Je pa Vladimir Prebilič vsem strankam leve sredine in levo od sredne ponudil nekakšen paket o nenapadanju; torej namesto političnega povezovanja le srečanje ob kavi in načelni dogovor o iskanju najmanjših skupnih interesov.

Za to so v SD zainteresirani, sporočajo. Podobno je včeraj namignil tudi Robert Golob. Spomnimo pa, da je zdaj že propadlo ideja skupne liste SD in Preroda zagovarjal tudi prvi predsednik in vpliven človek na levi Milan Kučan.

Prebiličeva stranka je sicer še najbližje sodelovanju z neparlamentalno stranko Generacij, ki jo vodi Vlado Dimovski - nastala pa je iz Desusa. Predsednico države Natašo Pirc Musar so pozvali naj skliče vrh vseh ključnih političnih igralcev - trenutnih in bodočih - o glavnih strateških izzivih države

In zakaj so v Prerodu zavrnili idejo, v kateri pravijo - so bili "političo potisnjeni"? "Mislim, da gospod Kučan ima iskrene in dobre namene, da bi prišli do tega, da bi se levosredinska vlada sestavila. Naša ocena je, da bi taka oblika, kot je bila zamišljena, te možnosti izmanjšala in da se to ne bi zgodilo, smo se odločiti prav za to odločitev, katero smo danes predočili. Menimo, da lahko posamezna ekipa doseže več kot združena ekipa," pojasnjuje Prebilič.

KOMENTARJI (125)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej Lon?ar3
06. 12. 2025 20.56
+1
Oba skupaj ne bosta v celi državi dobila toliko glasov kot SDS v zg.Dupleku .
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
06. 12. 2025 20.56
+2
naj solirajo...samo, ženske kvote pogrešam,kje so ? očitno so raje le izvajalke direktiv ,"priveski šefom",,,,
ODGOVORI
2 0
jank
06. 12. 2025 20.55
-2
Prebilič s stranko Prerod bo po vsej verjetnosti tisti pomemben dodatek, ki ponovno desnico potisnil v opozicijo, tja kamor sodi, saj je povsem brezidejna, povsem negativistična in nagravžno ter neverodostojno kritizerska.
ODGOVORI
1 3
galeon
06. 12. 2025 20.54
+5
Še v svoji vasi ni znal naredit reda, zdaj bi ga pa rad v državi. Spokaj se.
ODGOVORI
5 0
Sixten Malmerfelt
06. 12. 2025 20.52
+4
Sam v pozabo, ta narcisek!
ODGOVORI
4 0
Magadaskar
06. 12. 2025 20.52
+2
Očitno je tako Kučan požegnal...
ODGOVORI
2 0
fljfo
06. 12. 2025 20.53
+1
Čakaj, a ni tale goslod zgolj upokojenec in nima vpliva v političnem prostoru?
ODGOVORI
1 0
zmago56
06. 12. 2025 20.51
+2
Nisem prepričan, da so se njegovi odločili za samostojno pot, bolj verjetno je, da ga SD ne mara. Narcis jih je enkrat že zapustil zaradi županskega stolčka, z Vesno paše tudi ni računov poravnal. Podpirajo ga samo še njemu enaki, odpisani iz drugih strank.
ODGOVORI
3 1
JApajaDAja
06. 12. 2025 20.57
sd gori za petami....še s hudičem bi šli samo,da ostanejo v dz.....
ODGOVORI
0 0
kakorkoliže
06. 12. 2025 20.51
+3
Goloba so spumpali mediji, zmagal je izključno zaradi norosti, ki jih je počel Janša v času kovida. Kdo bo sedaj zmagal zaradi norosti, ki jih počne sedanja vlada vam bodo zopet povedali mediji.
ODGOVORI
3 0
Diabloss
06. 12. 2025 20.55
-1
Kake norosti je jeajo počel, on je edini na svetu ki ne dela napak
ODGOVORI
0 1
stanley
06. 12. 2025 20.50
+4
Še dobro; Vesno je že prevaral, škoda za SD, da še na njihov račun pride v parlament.
ODGOVORI
4 0
Sixten Malmerfelt
06. 12. 2025 20.49
+4
Pogorel bo, kakor lanska slama!
ODGOVORI
4 0
Oknaj 4
06. 12. 2025 20.49
+0
Imam občutek da tudi zapriseženi levi ne vrjamete več bleferjem po sili razmer samo da ni Janša
ODGOVORI
1 1
kakorkoliže
06. 12. 2025 20.46
+6
Začela se je borba za denar iz državnega korita.
ODGOVORI
6 0
Sixten Malmerfelt
06. 12. 2025 20.49
+2
Ja, prašiči so začeli kruliti....
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
06. 12. 2025 20.45
+4
komentarji so anketa- namesto mediane....
ODGOVORI
4 0
Vesela Jasna
06. 12. 2025 20.43
+3
Kučan ima prav. Preveč strank se gnete na levi strani. Glasovi bodo šli v nič, ker ne bodo vse stranke dosegle praga. Slaba taktika.
ODGOVORI
4 1
DEMOKRACIJA.
06. 12. 2025 20.47
+2
Kaj se še ni evtaniziral Palček smuk ?
ODGOVORI
2 0
Klobasazulu
06. 12. 2025 20.41
+9
ogaben je...kdor mu da glas mu samo pomaga do mastnega korita..to mu je edini cilj...
ODGOVORI
10 1
zmago56
06. 12. 2025 20.41
+5
Prebelič še lahko zanese samo še na Kučanovo in Putinov podporo.
ODGOVORI
7 2
JApajaDAja
06. 12. 2025 20.40
+6
prebilič gre sam...ne bo prišel daleč, če ga milan ne bo vodil za roko skozi labirinte slo politike...
ODGOVORI
7 1
Minifa
06. 12. 2025 20.39
+5
Še včeraj ni imel za BUREK zdej je pa zadevo v ROKE vzel LDS in napovedi rastejo, rejting visok in povsod že strankarske liste..kandidati vse je narejeno samo še propaganda in bo..Tkrat pa ne bo šlo..?? 5 X JE POTEGNALO, ZDEJ PA SE BO ZATAKNIL...
ODGOVORI
6 1
jank
06. 12. 2025 20.39
-8
Prebilič je odlična ponudba za še neopredeljene. Večina njih ne bi nikoli volili desničarjev, sploh pa ne janševikov.
ODGOVORI
3 11
Oknaj 4
06. 12. 2025 20.42
+4
Upanje umre zadnje - a ne
ODGOVORI
4 0
fljfo
06. 12. 2025 20.35
+4
Sedaj, ko je Golob razbremrnil davke, dal božičnice in naročil rakere za Ukrajino...Prebilič mu bo težko na tej podlagi pobral kakšnega volivca...
ODGOVORI
5 1
