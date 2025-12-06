Prebilič gre sam

Ključna odločitev je, da gredo na volitve samostojno z lastno kandidatno listo. Torej brez socialnih demokratov, kar so se odločili soglasno. Prerod je samostojna stranka in njihovo odločitev spoštujmo, je v prvem odzivu komentiral podpredsednik SD Luka Goršek.

Je pa Vladimir Prebilič vsem strankam leve sredine in levo od sredne ponudil nekakšen paket o nenapadanju; torej namesto političnega povezovanja le srečanje ob kavi in načelni dogovor o iskanju najmanjših skupnih interesov.

Za to so v SD zainteresirani, sporočajo. Podobno je včeraj namignil tudi Robert Golob. Spomnimo pa, da je zdaj že propadlo ideja skupne liste SD in Preroda zagovarjal tudi prvi predsednik in vpliven človek na levi Milan Kučan.

Prebiličeva stranka je sicer še najbližje sodelovanju z neparlamentalno stranko Generacij, ki jo vodi Vlado Dimovski - nastala pa je iz Desusa. Predsednico države Natašo Pirc Musar so pozvali naj skliče vrh vseh ključnih političnih igralcev - trenutnih in bodočih - o glavnih strateških izzivih države

In zakaj so v Prerodu zavrnili idejo, v kateri pravijo - so bili "političo potisnjeni"? "Mislim, da gospod Kučan ima iskrene in dobre namene, da bi prišli do tega, da bi se levosredinska vlada sestavila. Naša ocena je, da bi taka oblika, kot je bila zamišljena, te možnosti izmanjšala in da se to ne bi zgodilo, smo se odločiti prav za to odločitev, katero smo danes predočili. Menimo, da lahko posamezna ekipa doseže več kot združena ekipa," pojasnjuje Prebilič.