Prebilič: Naš glas bo glas za zaščito temeljnih vrednot v naši Evropi

Po preštetih 73,35 odstotka glasov, kaže, da bo en mandat pripadel stranki Vesna. Stranka je prejela 9,88 odstotka glasov, v evropski parlament pa po do sedaj preštetih glasovih, odhaja Vladimir Prebilič.

Ob razglasitvi je bilo v štabu občutiti navdušenje in slišati vzklike."Dve leti smo prisotni, in uspelo nam je priti v evropski parlament. In ne mimogrede, na tretjem mestu smo, kar kaže na to, da je bilo opravljenega veliko dela," je povedal Vladimir Prebilič v prvem odzivu po razglasitvi delnih izidov.

"Kaže se nesorazmerje med levimi in desnimi v Sloveniji. Mislim, da je trenutna vladajoča garnitura v Sloveniji malo razočarala ljudi in je prvi delni izid temu primeren," je Prebilič komentiral delni izit. Nadaljeval je, da so zadovoljni, da so dobili mandat in poudaril, da so njihovi prvi cilji ustanavljanje sklada za mlade: "Pred nami je ogromno dela in tega se zelo veselimo. Prvo bomo začeli ustanavljati sklad za mlade družine, ki smo ga že napovedali, v vrednosti 6 milijard evrov v proračunu leta 2025, potem še vse ostalo," je povedal.

Nekaj vam lahko zagotovim, naš glas, bo za zaščito temeljnih vrednost v naši Evropi, med drugim pa se bomo zavzemali za antifašizem, je poudaril Prebilič, ki je na volitvah sicer pričakoval višjo udeležbo. "Imel sem občutek, da ljudje zdaj razumejo, da je situacija v Evropi zapletena in težka, da se bodo bolj odzvali, želel bi si višje udeležbe tudi zaradi legitimnosti vseh nas, ki bomo opravljali delo in funkcije v evropskem parlamentu," je povedal.

Prebilič je napovedal tudi udeležbo stranke na naslednjih parlamentarnih volitvah, o podrobnosti pa naj bi se v stranki še dogovorili.