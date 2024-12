Prebilič po očitkih o govoru v srbščini: Prizadetim se opravičujem

V Srbiji vre vse od zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji. Na ulicah potekajo protesti, a številni protestniki so končali v priporu. "Zahtevamo odgovornost za vse to ter da študente in aktiviste izpustijo," opozarja študent Milan.

Na kar je skušal ob začetku plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta opozoriti slovenski poslanec Vladimir Prebilič. "Govoril bom v srbščini. Dragi kolegi ... (V zrušenju nadstreška, op. a) je umrlo 15 nedolžnih ljudi, dva pa sta bila huje poškodovana. To je sprožilo množične proteste po vsej Srbiji," je svoj govor začel Prebilič, a ga je kmalu prekinila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. "Ne prevajajo vas, dragi kolega. /.../ Ne prevajajo vas, govoriti morate v uradnem jeziku EU." Prebilič je po opozorilu dejal, da bo govoril v angleščini.

Namesto da bi prisluhnile ljudem, oblasti vohunijo za novinarji in opozicijskimi aktivisti, je nadaljeval Prebilič. In opozoril, da bi moral evropski parlament obravnavati poročilo Amnesty International, ki je razkrilo sporno prakso. "Jaz lahko samo rečem, da se vsem tistim, ki so se čutili prizadete, opravičujem. Ampak še enkrat, to ni bil moj namen, da bi v čemer koli ogrozil interes Republike Slovenije. Ali pa da bi ogrozil slovenščino v v evropskem parlamentu," v odzivu pojasnjuje Prebilič, sicer evroposlanec Zelenih/Vesne.

Skozi jezik sem se skušal približati tistim, ki jim kratijo človekove pravice in tistim, ki so izgubili bližnje, je pojasnil Prebilič. In dodal: "Ko so evropski poslanci Ukrajince nagovarjali v ukrajinščini, ki prav tako ni uradni jezik Unije, ni bilo takšne drame." Prebilič je sicer uradni govorec politične skupine Zelenih za Srbijo. "Prej, ko bo Republika Srbija v Evropski uniji, lažje nam bo na področju obvladovanja organiziranega kriminala. Lažji nam bo boj z migracijami, ki so ilegalne, lažje bo vse ostalo na področju geostrategije, torej to je bil vzgib na moji strani," še pojasnjuje Prebilič.

Del slovenske politike se zateka k nacionalizmu, je dejal Prebilič. Preseneča in žalosti pa ga tudi odziv hrvaške kolegice. "Predsednica, to se mi zdi prava provokacija, ker Srbija ni članica EU in tukaj ni srbskega jezika. Hvala," je bila po govoru Prebiliča ostra hrvaška evroposlanka iz vrst EPP/HDZ Željana Zovko.

Še ena slovenska predstavnica na evropskem političnem parketu v ponedeljek ni govorila v uradnem jeziku povezave. "Zdaj bom povedala nekaj besed v črnogorskem jeziku," je dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos.

Opozorila je, da prevoda ne bo, ampak da bo povzela, kar je pred tem povedala v angleščini."Danes smo priča doseganju še enega ključnega koraka na poti Črne gore k članstvu v Evropski uniji."

Črna gora je v okviru pristopnega procesa po več kot sedmih letih znova zaprla tri pogajalska poglavja.