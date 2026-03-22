Prebilič: Pogrešal sem več spoštovanja v kampanji

Prebilič o predvolilni kampanji
"Boljše sem kot v času kampanje, zaradi tega, ker ni več nič v naših rokah, ampak v rokah volivcev in volivk. Kar sem pogrešal v kampanji, je več spoštovanja, to sem res pogrešal, ker so bila nekatera soočenja brez nekega reda, brez vsebine," je povedal danes, ko je oddal svoj glas v domačem Kočevju.
Kot je dodal, je pogrešal tudi argumente, kjer bi soočili programe, da bi se bilo ljudem lažje odločiti. "Tega dvojega je bilo bistveno premalo v tej volilni kampanji in tega bi si želel več."
"Ampak tako je, kampanja je za nami, danes je lep dan," je zaključil.
Prebilič, ki je stranko s somišljeniki ustanovil šele pred nekaj meseci, je ocenil, da je bilo "ustanoviti stranko iz nič težko dejanje". Kljub oviram in pritiskom, ki so jih bili po njegovi oceni deležni, pa so ostali zvesti sami sebi in načelom, za katerimi stojijo, je zatrdil.
Tako glede pričakovanega volilnega rezultata na današnjih parlamentarnih volitvah ostaja optimističen, da se jim bo uspelo prebiti čez parlamentarni prag. "Nekje globoko pa čutim, da bomo presenetili še bolj," je dejal v izjavi na Prešernovem trgu ob izteku kampanje.
Verjame, da bo brez Preroda v novi vladi Sloveniji težko. "Bodimo pošteni, akterja ene in druge strani smo že videli v akciji. Mislim, da si Slovenija zasluži nekaj več," se je obregnil ob v tekmi za glasove volivcev vodilni stranki SDS in Svobodo. Tako obljublja, da lahko njihova stranka med strahom na eni in razočaranjem na drugi strani prinese razvoj.
Kot adut ekipe kandidatov Preroda pa navaja zavezanost najpomembnejšim vrednotam, za katere se po njegovi oceni zdi, da v Sloveniji "izgubljajo domovinsko pravico". Med temi vrednotami je naštel poštenost, zavezanost boju proti korupciji, spoštovanje pravne države in neodvisnosti institucij, svobodo medijev, pa tudi dobro delujoče gospodarstvo, na kar "levi blok praviloma pozablja".
Obljublja, da bodo pri teh načelih na vsak način vztrajali tudi v vladi. Prebilič je obenem komentiral tudi afero prisluhi, ki je močno zaznamovala tokratno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami. Kot je dejal, je sicer res pomembno, da tisti, ki stojijo za prisluhi, niso imeli dobrih namenov, a izgovarjanje na zavajanje posameznikov na posnetkih je po njegovem mnenju najmanj neresno.
