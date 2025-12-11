Prebilič šestim strankam ponuja roko sodelovanja, vabi jih na kavo

Vladimir Prebilič v pismu, ki ga je poslal na šest strankarskih naslovov, piše o zaostrenih geopolitičnih razmerah, tudi o gospodarskih in socialnih premikih.

Vabilo na politično kavo pa ima, kot slišimo iz njegove ekipe, neuradno takšen podton: vse vabljene Prebilič vidi kot potencialne partnerje, s katerimi da bi lahko preprečili naslednjo desnosredinsko vlado.

V vodstvu Gibanja Svoboda so nam dejali, da so vabilo prejeli in bodo nanj odgovorili. So pa že padle prve zavrnitve.