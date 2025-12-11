Svetli način
Prebilič šestim strankam ponuja roko sodelovanja, vabi jih na kavo

Ljubljana, 11. 12. 2025 19.37 | Posodobljeno pred 47 minutami

Avtor
Žana Vertačnik
Komentarji
Vladimir Prebilič predlaga srečanje levosredinskih strank, vabi jih na kavo. Roko sodelovanja je aktualni koaliciji in še trem neparlamentarcem ponudil samo nekaj dni za tem, ko so v njegovi stranki Prerod Socialnim demokratom dali košarico za tesnejše politično povezovanje.

Vladimir Prebilič v pismu, ki ga je poslal na šest strankarskih naslovov, piše o zaostrenih geopolitičnih razmerah, tudi o gospodarskih in socialnih premikih.

Vabilo na politično kavo pa ima, kot slišimo iz njegove ekipe, neuradno takšen podton: vse vabljene Prebilič vidi kot potencialne partnerje, s katerimi da bi lahko preprečili naslednjo desnosredinsko vlado.

V vodstvu Gibanja Svoboda so nam dejali, da so vabilo prejeli in bodo nanj odgovorili. So pa že padle prve zavrnitve.

Vladimir Prebilič
Vladimir Prebilič FOTO: Bobo

V SD pravijo, da bo predsednik Matjaž Han na dan sestanka, to je 22. decembra, zaseden. Iz Levice sporočajo, da bo čas za širša povezovanja prišel po volitvah, in sicer s tistimi, ki bodo izkazali kredibilnost za sodelovanje.

Podobno razmišljajo v Vesni, kjer opominjajo, da so se s Prebiličem razšli, ko se je odločil za samostojno politično pot.

Neparlamentarna Stranka Generacij pravi, da bo vabilo še proučila, Pirati pa ga zavračajo.

vladimir prebilič vabilo
KOMENTARJI (34)

Levica še za drkat ni dobra
11. 12. 2025 20.26
Tudi desnim bi lizal za položaj ... Propad ...
ODGOVORI
0 0
ianjulia
11. 12. 2025 20.24
Je mislil, da bo imel veliko podporo. Ne more sedeti vedno na dveh stolih! Sedaj pa anketa slabo kaže bi se pa kar z vsemi na levi ženil!!
ODGOVORI
0 0
ap100
11. 12. 2025 20.24
spet je Perkmandeljc pritisnu, boter ljubljanski je precej nervozen
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
11. 12. 2025 20.23
+1
Levemu polu bi moral bit Prebelič glavni sovražni. Zlasit bogi SD in Levici s tistimi 4% volilcev. Vlado bo lovil v tem bazenu, ne na desni
ODGOVORI
1 0
mali.mato
11. 12. 2025 20.23
+2
Vse te leve stranke sodijo na smetišče zgodovine. Nesposobneži.
ODGOVORI
2 0
SEHE
11. 12. 2025 20.25
+1
in desne, ki kot SDS izvirajo iz KPJ
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
11. 12. 2025 20.19
Diletanti
ODGOVORI
0 0
mali.mato
11. 12. 2025 20.16
+4
Na levi se bodo poklali med sabo.
ODGOVORI
4 0
Potouceni kramoh
11. 12. 2025 20.16
+5
Najprej vrni Vesnin mandat v Bruslju in se primi krampa in lopate lopov.
ODGOVORI
5 0
galeon
11. 12. 2025 20.14
+10
Hahaha. Nesposobni Prebilič še v svoji vasi ni bil sposoben naredit reda, pa je raje pobegnil v Bruselj. Tam ni treba nil delat. Zdaj pa misli, da ga bo v Sloveniji delal. Spokaj se.
ODGOVORI
10 0
ap100
11. 12. 2025 20.25
+1
kaj pa govoriš zigetanom je dajal zastonj vodo in elketriko pa so mu dajali precej mir
ODGOVORI
1 0
Stojadina-sportiva
11. 12. 2025 20.13
+5
Predpotop
ODGOVORI
5 0
wsharky
11. 12. 2025 20.11
+5
skratka toti Prebelič - je ena navadna namještaljka, ki se sprehaja, tako kot veter zapiha, če pa je res, da je v njegovi stranki tudi Golubović, ki je bil nekoč Šarcev, potem Golobov, sedaj pa njegov, se ve, da je to sranka 'prisklednikov' - pamet v roke na naslednjih volitvah - novi obrazi še nikoli niso prinesli kaj dobrega, od Cerarja, mag. Aneks Alenke, to super managerja Robija
ODGOVORI
5 0
Cupko
11. 12. 2025 20.09
+3
Končno je ugotovil, da ga je strah kako bo po volitvah, ko ne bodo prišli v DZ. Zdaj bi pa pil kavo z levimi strankami
ODGOVORI
3 0
xoxotox6
11. 12. 2025 20.06
+5
prebranac stranka ki govori okupatorski tujerodni jezik v EUprlamentu
ODGOVORI
5 0
natas999
11. 12. 2025 20.06
+4
ubogi calimero
ODGOVORI
4 0
Mens sana
11. 12. 2025 20.05
+5
............narcisoidni antipatik, osladnež, človek, ki zganja pomembnost, ...........v ozadju je predvsem velik oportunizem, želja po lagodnem življenju, .............
ODGOVORI
5 0
iziizi
11. 12. 2025 20.04
-6
BRAVOOO SVOBODNO ZMAGA NAPROTI
ODGOVORI
0 6
kakorkoliže
11. 12. 2025 19.59
+10
Kdo je to prebilič, nek nakladač, ki ga pumpajo mediji.
ODGOVORI
10 0
Žilefinska
11. 12. 2025 19.59
+10
Hahah folk sam nikar tega narcisa in bumbarja kocevskega volit
ODGOVORI
10 0
Stojadina-sportiva
11. 12. 2025 19.57
+7
Še medije na kofe povabi pa je zmagal.
ODGOVORI
7 0
Veščec
11. 12. 2025 19.56
+4
jst,še na 🚬 nebi šu z njim,kaj šele na ☕️
ODGOVORI
4 0
