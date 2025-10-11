Prebilič: 'Sodelovanje s SDS v smislu oblikovanja koalicije ni in ne bo mogoče'

Prerod – ime, ki ga bo nosila nova levosredinska stranka Vladimirja Prebiliča – ime pa naj bi simboliziralo novo pot, svež začetek, novo življenje, preporod in spremembo na bolje. Mesijanstvo, četudi je dejal, da ne želi biti mesija. Je Prerod kaj več kot stranka enega človeka? Se s stališči, s kom po volitvah ne bi sodeloval, že vnaprej izključuje iz vlade? Kaj je njegova intimna opcija, leva ali desna sredina? Ima zdaj res podporo tako imenovanih stricev iz ozadja, kot meni prvak opozicije Janez Janša? In zakaj se mu je zgodba o stricu Poldetu zdela dobra ideja?

"Gre za vizijo, kjer bo država medsebojno bolj povezana, bistveno bolj konkurenčna, bolj pravična, kot je danes in predvsem država z večjo stopnjo integritete v domačem in mednarodnem okolju," je Vladimir Prebilič v studiu oddaje 24UR ZVEČER razložil, kako si predstavlja Slovenijo v prihodnje. Zatrdil je, da se njegova strankarska ekipa "že lepo popolnjuje". V najožjem delu sodeluje z Branetom Golubovićem, Klemnom Grošljem, Janezom Poklukarjem, pomagal mu je tudi Matija Sevšek. Pogovarjal se je tudi že z Andrejem Bertoncljem, Mojmirjem Urlepom. "Gre za neko mešanico ljudi, ki so morda že bili v kakšnih strankah pred tem, imajo izkušnje, nimajo pa nobenega nahrbtnika," je poudaril. Glede aktualnih poslancev Gibanja Svoboda Roberta Goloba pa je dejal, da "zaenkrat še nihče ni niti povprašal".

Prebilič je sicer že dejal, da z samim Golobom po volitvah ne bi sodeloval, zaradi zadev na protikorupcijski komisiji. "Če se bo potrdilo, da je prišlo do kršenja integritete ali še česa hujšega, bi bilo pravzaprav nemogoče sodelovanje zapečatiti z osebo, ki ima te težave," pa je poudaril v naši petkovi večerni oddaji, vendar dodal, da je treba najprej počakati, da organi opravijo svoje delo. Že danes pa mu ni pogodu napadanje institucij, pravne države, kar po njegovem mnenju ne sodi v sodobno demokracijo. Prav tako si ne predstavlja, kako bi državo ali vlado lahko vodil nekdo, če ima "toliko in toliko bremen na sebi".

Vladimir Prebilič v oddaji 24UR ZVEČER FOTO: POP TV icon-expand

Je bil pa precej bolj konkreten glede morebitnega sodelovanja z Janezom Janšo in SDS po volitvah. "Z SDS sodelovanje ni in ne bo mogoče v smislu oblikovanja koalicije," je bil jasen. "Sam osebno si želim, da bi oblikovali levosredinsko vlado, če bo to mogoče in kako bo to mogoče, bomo pa počakali," je dejal, da se namerava posvetovati tudi z organi svoje stranke, ko bodo ti oblikovani.