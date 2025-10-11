Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Prebilič: 'Sodelovanje s SDS v smislu oblikovanja koalicije ni in ne bo mogoče'

Ljubljana, 11. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER , T.H.
Komentarji
48

Prerod – ime, ki ga bo nosila nova levosredinska stranka Vladimirja Prebiliča – ime pa naj bi simboliziralo novo pot, svež začetek, novo življenje, preporod in spremembo na bolje. Mesijanstvo, četudi je dejal, da ne želi biti mesija. Je Prerod kaj več kot stranka enega človeka? Se s stališči, s kom po volitvah ne bi sodeloval, že vnaprej izključuje iz vlade? Kaj je njegova intimna opcija, leva ali desna sredina? Ima zdaj res podporo tako imenovanih stricev iz ozadja, kot meni prvak opozicije Janez Janša? In zakaj se mu je zgodba o stricu Poldetu zdela dobra ideja?

"Gre za vizijo, kjer bo država medsebojno bolj povezana, bistveno bolj konkurenčna, bolj pravična, kot je danes in predvsem država z večjo stopnjo integritete v domačem in mednarodnem okolju," je Vladimir Prebilič v studiu oddaje 24UR ZVEČER razložil, kako si predstavlja Slovenijo v prihodnje. 

Zatrdil je, da se njegova strankarska ekipa "že lepo popolnjuje". V najožjem delu sodeluje z Branetom Golubovićem, Klemnom Grošljem, Janezom Poklukarjem, pomagal mu je tudi Matija Sevšek. Pogovarjal se je tudi že z Andrejem Bertoncljem, Mojmirjem Urlepom. "Gre za neko mešanico ljudi, ki so morda že bili v kakšnih strankah pred tem, imajo izkušnje, nimajo pa nobenega nahrbtnika," je poudaril. Glede aktualnih poslancev Gibanja Svoboda Roberta Goloba pa je dejal, da "zaenkrat še nihče ni niti povprašal".

Preberi še Golob o božičnici: Zaposleni se ji bodo lahko odpovedali, da ne bi potopila podjetja

Prebilič je sicer že dejal, da z samim Golobom po volitvah ne bi sodeloval, zaradi zadev na protikorupcijski komisiji. "Če se bo potrdilo, da je prišlo do kršenja integritete ali še česa hujšega, bi bilo pravzaprav nemogoče sodelovanje zapečatiti z osebo, ki ima te težave," pa je poudaril v naši petkovi večerni oddaji, vendar dodal, da je treba najprej počakati, da organi opravijo svoje delo.

Že danes pa mu ni pogodu napadanje institucij, pravne države, kar po njegovem mnenju ne sodi v sodobno demokracijo. Prav tako si ne predstavlja, kako bi državo ali vlado lahko vodil nekdo, če ima "toliko in toliko bremen na sebi".

Vladimir Prebilič v oddaji 24UR ZVEČER
Vladimir Prebilič v oddaji 24UR ZVEČER FOTO: POP TV

Je bil pa precej bolj konkreten glede morebitnega sodelovanja z Janezom Janšo in SDS po volitvah. "Z SDS sodelovanje ni in ne bo mogoče v smislu oblikovanja koalicije," je bil jasen. "Sam osebno si želim, da bi oblikovali levosredinsko vlado, če bo to mogoče in kako bo to mogoče, bomo pa počakali," je dejal, da se namerava posvetovati tudi z organi svoje stranke, ko bodo ti oblikovani. 

Preberi še Janša: Vsako kosilo je treba enkrat plačati

Janša je sicer ta teden v našem studiu izjavil, da je Golob predsednik vlade zato, "ker ga je neko ozadje izbralo, ga sforsiralo". Zdaj pa je po njegovem mnenju to ozadje presodilo, da je treba pretočiti glasove k Prebiličevi stranki. Prebilič odgovarja, da se je enkrat srečal z Milanom Kučanom: "Imela sva čudovit pogovor, ampak to je bilo pa tudi vse," meni, da v Sloveniji še vedno velja demokracija in je globoke države silno malo. 

Celoten pogovor z Vladimirjem Prebiličem, v katerem je bilo med drugim govora tudi o božičnici, si lahko ogledate v priloženem videoposnetku zgoraj. 

Vladimir Prebilič stranka Prerod volitve
Naslednji članek

34 darovalcev podarilo 115 organov, na čakalnem seznamu 241 bolnikov

Naslednji članek

Medvedi na Rakitni so se zdaj lotili že hišnih smetnjakov

SORODNI ČLANKI

Stranka Vladimirja Prebiliča se bo imenovala Prerod

Prebilič bo ustanovil svojo politično stranko: 'Ne želim biti mesija'

Je Vladimir Prebilič res razkril leve strice iz ozadja?

Evropski poslanec Prebilič policiji prijavil grožnjo s smrtjo

'Enigma Prebilič': kaj prinaša v strankarska razmerja?

Iz evropske v državno politiko? 'Okoliščine me prepričujejo, da se za to odločim'

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (48)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kle21
11. 10. 2025 08.29
+2
Ta še v domačem kraju ni nič porihtal, kaj šele kje drugje. On se samo trudi biti všečen. Slabši kot Janša in Golob skupaj.
ODGOVORI
2 0
Old_geezer
11. 10. 2025 08.29
Kako pa da je intervju ravno s tem predsednikom izvenparlamentarne stranke? A bo z vsemi izvenparlamentarnimi strankami tako? A boste vse vprašali, če bi sodelovali s SDS ali Golobom po volitvah? Zakaj ravno on? Izvenparlamentarnih strank je malo morje.
ODGOVORI
0 0
proofreader
11. 10. 2025 08.28
+1
Dober politik mora znati sodelovati z drugimi, Janša je med epidemijo na Brdo vabil tudi predstavnike opozicije, da so iz prve roke imeli informacije o smrtonosni epidemijo.
ODGOVORI
1 0
Ve?ni optimist
11. 10. 2025 08.28
+1
Čudovit pogovor, to je pa tudi vse, .... ja kaj pa bi lahko bilo še drugega (bi se božala, al kaj), kot pa pogovor in žegen, .... kaj se maš s Kučanom za menit pismo, .... Ne morem in ne morem verjeti, da ima ta stari dedc toliko vpliva, ..... me kar malo spominja na onega Puff dady, .... ko noben ni postal zvezda, .le če si je on zamislil tako, ....
ODGOVORI
1 0
13klu?
11. 10. 2025 08.28
Vidim da je polno jansevih podrepnikov že tako zgodaj na portalu
ODGOVORI
0 0
proofreader
11. 10. 2025 08.27
+0
Moč Janše je v sodelovanju, on je vedno povabil vse stranke v vlado. Ker je vedno delal v dobro državljanov in ni vnaprej izključeval, kot levičarji.
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
11. 10. 2025 08.28
Bahahahahaha.....kletni trol, pelji...
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
11. 10. 2025 08.27
Baje je Tina noseča.
ODGOVORI
0 0
ZMERNI DESNIČAR
11. 10. 2025 08.25
+3
evoga novi obraz novi nastavek naslednikov komunizma slovenije, na tej točki prav testirajo kolikokrat lahko padete na isto foro
ODGOVORI
4 1
SDS_je_poden
11. 10. 2025 08.27
Na Jufko niti trznemo ne. Zakisanec naj gre v penzijo.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
11. 10. 2025 08.25
-3
Plus mu štejem, da ne bo sodeloval z Jufko. Žlehtnobo in avtokrata je treba osamiti. Čim prej, tem bolje.
ODGOVORI
0 3
Hehedemokrat
11. 10. 2025 08.25
+2
Vsi levi tukaj gor, potem pa po treh letih vlade Preobilića spet ne bo nihče hotel na ulici priznati, da ga je volil. Tudi sedaj se vsi izmikajo, da so volili Goloba.
ODGOVORI
3 1
SDS_je_poden
11. 10. 2025 08.26
+1
Jest sem ga volil, nikoli nisem in ne bom zanikal. Ker meni osebna svoboda veliko pomeni in noben Jufka ali Hojs mi je ne bosta kratila.
ODGOVORI
1 0
zmago56
11. 10. 2025 08.24
+3
A niso svobodnjaki in ostali novi obrazi že dovolj škode Sloveniji naredili, da rabimo še en novi novi obraz?????
ODGOVORI
3 0
SDS_je_poden
11. 10. 2025 08.24
-2
Kletavzarija že na položajih. V soboto od 8h dalje. A vas stiska tale Jufka a?
ODGOVORI
0 2
Old_geezer
11. 10. 2025 08.23
+3
Kok slabo.
ODGOVORI
3 0
Vrtni a
11. 10. 2025 08.23
+7
Drago ga plača vsak, ki ga ne pozna…..
ODGOVORI
7 0
ptuj.si
11. 10. 2025 08.21
+12
Če pa bo to novi mandatar, potem pa Sloveniji ni več pomoči.
ODGOVORI
13 1
brabusednet
11. 10. 2025 08.21
+6
Golobov in Kučanov satelit bluzi in lažr.Takih novih obrazov smo se že nažrli.Z vsakim takim je pa vse slabše.Kultura politike pa strmo pada.Tudi ta bo lagal in se spravljali na državne institucije,če bo ujet v nepravilnosti.Pač levičarji tako funkcjonirajo,lažejo in zavajajo,ter obljublajo poštenost in pravno državo.
ODGOVORI
7 1
Hehedemokrat
11. 10. 2025 08.21
+12
Na bruhanje ti gre od takih bleferjev.
ODGOVORI
12 0
300 let do specialista
11. 10. 2025 08.20
+7
In taka dvoživka ima celo mesto v medijih, polna usta demokracije in podpiranja "drugače mislečih", v štartu pa avtomatsko izloča, ne sekiri se, ne boš imel možnosti sestave koalicije! Na levi se dobro zavedate, da nimate več česa pokazati, ker edino orožje, "sam, da ni Janša" vam ne strela več, o rezultatih vašega "dela" je pa bolje, da ste tiho.
ODGOVORI
8 1
Rotter
11. 10. 2025 08.20
+6
Strici iz ozadja imajo svojega novega kandidata. Človek, ki je na nacionalni politični sceni niko i ništa, bo do volitev na naslovnici praktično vsak dan.
ODGOVORI
6 0
Hehedemokrat
11. 10. 2025 08.20
+5
Bodoči mandatar ladje norcev. Spet ga bodo postavili mediji. Sloveniji ni pomoči.
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286