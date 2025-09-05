Svetli način
Slovenija

Kaj zgodovinsko srečanje v Pekingu sporoča Zahodu?

Ljubljana, 05. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

24UR ZVEČER
Zgodovinsko srečanje voditeljev Rusije, Kitajske in Severne Koreje je Zahodu poslalo jasen signal, da si želijo drugačnega svetovnega reda, kjer Evropska unija in s tem tudi Slovenija vse bolj izgublja pomen. Kako lahko razumemo sporočilo kitajskega predsednika, ki pravi, da je človeštvo znova pred izbiro med mirom in vojno? V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost obramboslovec in evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Vladimir Prebilič je glede izjave kitajskega predsednika Ši Džinpinga, da je človeštvo znova pred izbiro med mirom in vojno", prepričan, da gre za poziv k streznitvi. Poudarja, da je dominacija Združenih držav Amerike in pomembna vloga Evropske unije dokončno končana. Svet se mora pripraviti na nov geopolitični red, v katerem bo Kitajska igrala izjemno pomembno vlogo, meni Prebilič. 

Srečanja v Pekingu po njegovem mnenju kažejo, da Kitajska uspešno okoli sebe zbira močne države, ki jih sicer pogosto posmehljivo imenujejo države svetovnega juga, vendar predstavljajo območja najhitrejše gospodarske rasti, z največ prebivalci in obsežnimi naravnimi viri. 

Prebilič je ob tem kritičen do Evropske unije, ki je po njegovem mnenju naredila dve veliki napaki v preteklosti: ni se hotela pogovarjati s Putinom, kar je pripeljalo do sedanje kritične situacije, in ne želi se dovolj pogovarjati s Kitajsko. Kombinacija Rusije in Kitajske, s Kitajsko kot drugo največjo gospodarsko velesilo z neomejenimi človeškimi in naravnimi viri, ter Rusijo, ki zagotavlja dostop do sodobnih vojaških tehnologij, je zelo usodna. Uparjanje teh gospodarskih in vojaških kapacitet ter človeških virov predstavlja velik izziv za celoten svet, zato Prebilič poudarja nujnost pogovorov Evrope s Kitajsko.

Prebilič zavrača idejo, da je Rusijo treba vojaško premagati, saj je to po njegovem mnenju nemogoče za EU. Namesto tega poziva k diplomaciji in iskanju mirovnih rešitev. 

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem posnetku!

KOMENTARJI (62)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simply.b
05. 09. 2025 08.53
Prebilič, Prebilič........... JA, favorizirani Prebilič ! Na.....i smo ga !!
ODGOVORI
0 0
myomy
05. 09. 2025 08.50
+1
Evropa se vedno bolj stara in izumira, množično jo naseljujejo priseljenci iz Afrike in Bližnjega vzhoda, kar pa je še ostalo avtohtonega prebivalstva, je pa LGBT, ali pa mamini sinovi ala Macron. Kitajska in Rusija bosta lepo počakali, da se Evropa sama do konca uniči. V ZDA je pa itak že več Afričanov in Mehičanov, kot belcev. A kdo verjame, da se bo ta evropska muslimanska mladina šla borit proti Rusom za tiste, ki so jih stoletja poniževali in zasužnjevali? "Piši kući, propalo."
ODGOVORI
1 0
Yon Dan
05. 09. 2025 08.48
+1
Glavno sporočilo je, nič ne more ustaviti tega kar prihaja. Globalisti v paniki, ker vejo da je konec z njimi. Nacizem bo dokončno premagan.
ODGOVORI
1 0
2mt8
05. 09. 2025 08.48
+0
Red srpa in kladiva ne bo nikoli uspel. Je že poskušal z Moskvo in Kominterno, a ni šlo.
ODGOVORI
1 1
Professor
05. 09. 2025 08.47
-1
Bravo g. Prebilič! Končno ena racionalna in pametna analiza trenutne geopolitične scene. Se strinjam z vsem kar ste povedal.
ODGOVORI
1 2
boslo
05. 09. 2025 08.45
+1
Malo večji booom, pa bi bila tretjina problemov rešena. Druga tretjina so zahodni politiki, vsi, brez izjem. Za zadnjo tretjino problemov bi potrebovali velik booom, da se komplet jug in vzhod očistita
ODGOVORI
1 0
Skunk Works
05. 09. 2025 08.43
+7
A se kdo čudi?...Zahod je postal dežela razvajenih ljudi, kjer bi se samo uživalo in hodilo na dopuste, delajo samo še bedaki in sive glave, razbohotena rakasta birokracija ovira vse in sva, se množi in ustvarja delovna mesta sama sebi, hkrati s tem se množi pisarniški plankoton, kot sluzenje morja, odrezali smo se od poceni ruskih energentov in surovin, američani so nas odrezali od poceni obrambe in varnosti, inženirski študiji ki so na vzhodu svetinja so pri nas podcenjeni, skoraj zasmehovani, družboslovnih fafljačev imamo vsaj 90% preveč, živijo pa udobno in daleč nad tem kar v resbnici ustvarjajo in prispevajo družbi, in ne vem kdo bo vse to v kratkem preživljal. "Napredno" levičarstvo je v zadnjih desetletjih s posmehom zavrglo tradicionalne evropske vrednote, kot so domovina, domoljubje, dom, družina, krščanska tradicija, trda vzgoja otrok, trdo pošteno delo, ipd, ki je Evropo držalo na vrhu sveta 5 stoletij od renesanse daslje. Če evropa slučajno ne leži na gorah zlata in morjih nafte, res ne vem kako dolgo bo še tole šlo....Ampak to je samo moje mnenje, zahojenega rovtarskega desničarja, kot bi rekli "napredni" levičarji...
ODGOVORI
7 0
myomy
05. 09. 2025 08.40
+1
Kaj sporoča Kitajska zahodu? Popolnoma nič. Xi v govoru ZDA še omenil ni, Trump pa jezen, ker je ni. Kitajska se ukvarja sama s sabo, ne z drugimi. Če pa že kaj posredno sporoča, pa je to, da je komunizem prihodnost.
ODGOVORI
2 1
BBcc
05. 09. 2025 08.49
-1
Komunizem kar imej ti tam na Kitajskem, Rusiji in S. Koreji in te diktatorje zraven.
ODGOVORI
0 1
Mirko Igor
05. 09. 2025 08.40
-2
SODITI PO PREPRIČANJU je ENAKO kot RAČUNATI z lastnimi številkami NE PA DEJANSKIMI.
ODGOVORI
0 2
Mirko Igor
05. 09. 2025 08.41
-2
IZRAČUN bo v obeh primerih NAPAČEN.
ODGOVORI
0 2
Mirko Igor
05. 09. 2025 08.43
+1
Evropo smo ZLOMILI OD ZNOTRAJ, z masovnimi migracijani in odaljevanjem in zanikanjem vrednot na podlagi katerih je nastala zahodna demokracija.
ODGOVORI
1 0
Mirko Igor
05. 09. 2025 08.46
+1
In ne govorim na pamet, govorim iz izkušenj.
ODGOVORI
1 0
2mt8
05. 09. 2025 08.38
+1
Ja, svetovni red srpa in kladiva je upanje za boljše življenje. Na to upajo predvsem balkanci in levo ter srbo ruso usmerjeni Slovenci.
ODGOVORI
2 1
Glavni_Baja
05. 09. 2025 08.46
-1
HLAPĆEVSTVO bo većno 😁
ODGOVORI
1 2
BBcc
05. 09. 2025 08.51
Če nismo za avtokrata Janša še ne pomeni, da smo za diktaturo Rusko, Kitajsko, Madžarsko....To je vam desnim bliže.
ODGOVORI
0 0
Rde?a pesa in hren
05. 09. 2025 08.35
+1
Stvar je jasna, ne eni ne drugi niso angečki. Z ZDA na čelu. Ta že več destletij lepo uveljalvja demokracijo po svetu s pomočjo tajnih operacij CIA, plačancev, odstranjuje režime, ki jim niso po volji, stresa bombe na civile, ki so kolateralna škoda v imenu ohranjanja kapitalizma, ne demokracije. Na drugi strani imamo iste suepegote, ki so tu lepo na sliki, ki bi tudi radi živeli in vladali 150 let, tui tem ni mar za ljudi, svoje ali tuje, ki jih pošiljajo iz Koreje v mrzlo UA... medtem ko sami fajn ždijo in se kopajo v šamapnjcu. Isti modus operandi vlada že par tioč let odkar je homo sapiens prišel malo k sebi. Ampak vse to ga bo tudi pokopalo. Škoda je velika škoda, ker zaradi 20 do 30 osebkov homo sapesa z narcisno motjo in super egom spravlja v prekarij miljarde ljudi.
ODGOVORI
1 0
xoxotox6
05. 09. 2025 08.32
-1
zgodovinsko srečanje sporoča, kdor se nam ne pridruži, kar po zdravi pameti noče nihče, ga okupiramo s seboj prinašamo turturo, bedo,lakoto in smrt???????????
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 08.30
Na vzhodu sonce vzhaja... Mi pa ne bomo odjadrali v sončni zahod. Naši politiki mogoče že, mi pa ne.
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
05. 09. 2025 08.24
-5
Glavno sporočilo je, naj se Evropa oboroži do zob, če želi obstati. Pa razne fičote in orbaniste naj prvo potera nekam.
ODGOVORI
2 7
slayer2
05. 09. 2025 08.25
+5
Bravo za neu....en komentar!!!
ODGOVORI
5 0
asgard
05. 09. 2025 08.30
-4
Aha Kitajska, ruSSija se lahko oborožuje kakor hoče, EU pa ti ne bi pustil. Ah vi kekci.
ODGOVORI
0 4
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 08.30
+4
Predlagam, da se oborožimo s pametjo.
ODGOVORI
4 0
Glavni_Baja
05. 09. 2025 08.46
+1
predlagam, da si najdeš job, in da ne visiš po celi dan gor @aijn
ODGOVORI
1 0
2mt8
05. 09. 2025 08.21
-4
Prebilić kot obramboslovec meni, da bi ruska vojska prišla do Lizbone v 3 urah 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 4
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 08.32
+3
Orešnik bi prišu prej.. Škornji pa ne bodo gazili po Evropi; jim dol visi za Evropejce. Eno veliko žrtvovanje 80let nazaj je bilo preveč za nas slepe razvajence..
ODGOVORI
3 0
BBcc
05. 09. 2025 08.44
Smo bili hvaležni. Zgodovina se obrača po krivdi Rusije, ki je napadla dvakrat Ukrajino. Žal.
ODGOVORI
0 0
jutri bolje bo
05. 09. 2025 08.21
+0
Srbija dominira in mi bi se motali nasloniti na Srbijo. V preteklosti se je že pokazalo kot pogubno. Naučili se nismo nič.
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
05. 09. 2025 08.21
+7
Prvo naj gre PREBILIČ V trgovino in kupi 10. tehnoloških izdelkov, na vsakemu zadaj piše made in CHINA,NE pa 80. spolov parada ponosa, letregitra...in roza klub. )) Eno je proizvodnja visoko tehnoloških izdelkov drugo pa perverzija Evrope..saj druga več ne znajo..
ODGOVORI
8 1
asgard
05. 09. 2025 08.23
-5
Na zadnjih dveh tehnoloških izdelkih katere sem kupil piše : Made in Latvija...
ODGOVORI
0 5
BBcc
05. 09. 2025 08.45
Tehnologija je Evropska. Kitajci so edino poceni delovna sila.
ODGOVORI
0 0
Mahh
05. 09. 2025 08.51
Ja deset let nazaj je to veljalo za kitajsko. Zdej so pa poceni delovna sila in visoka tehnologija
ODGOVORI
0 0
iziizi
05. 09. 2025 08.19
-4
Kitajska je kopirala vso znanje sveta in uvazamo vse smeti iz kitajske
ODGOVORI
2 6
jablan
05. 09. 2025 08.24
+5
Kopirala in izboljsala
ODGOVORI
6 1
zrela hruška
05. 09. 2025 08.17
+0
Kaj sporočajo zahodu? da bi radi večno živeli, ko pa v ua na fronti umirajo mladi!!
ODGOVORI
3 3
asgard
05. 09. 2025 08.25
-1
Ja to se da hitro rešiti. Samo ruSSija mora svojo "vojsko" umakniti. Če se ji lahko tako reče.
ODGOVORI
1 2
Butasti modrec
05. 09. 2025 08.17
+4
Zahodu sporočajo, da je bilo dovolj desetletij ignorance in omalovaževanja. Tile možakarji so se neposredno izpostavili in ve se, kakšen je njihov vpliv. Prav tako se ve, kakšen je vpliv zahodnih korporacij, ki se skrivajo za raznimi trumpi, macroni, von der lajni.... Demokracija je ostala samo še utvara. Če kdo še misli, da je zahodni svet demokratičen, se žal moti. Tile gospodje na fotografiji se ne pretvarjajo in ne leporečijo, povejo naravnost, tako kot je. In veš, da če ne boš priden, sledi krogla. Pri zahodnih korporacijah pa je nagrada cepivo in počasno in boleče umiranje, do dokončnega izčrpanja sužnjev korporacij, ki smo žal skoraj vsi t.i. zahodnjaki. Se pa vsi zelo dobro zavedajo, kaj počnejo. In razmišljati o čem drugem je naivno.
ODGOVORI
7 3
asgard
05. 09. 2025 08.26
-3
Poskusi na Kitajskem kleti čez Šija !! Poskusi držati prazen list sredi Moskve. Pot v te "demokracije" vam je odprt. Izvolite.
ODGOVORI
0 3
