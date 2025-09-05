Kaj zgodovinsko srečanje v Pekingu sporoča Zahodu?

Vladimir Prebilič je glede izjave kitajskega predsednika Ši Džinpinga, da je človeštvo znova pred izbiro med mirom in vojno", prepričan, da gre za poziv k streznitvi. Poudarja, da je dominacija Združenih držav Amerike in pomembna vloga Evropske unije dokončno končana. Svet se mora pripraviti na nov geopolitični red, v katerem bo Kitajska igrala izjemno pomembno vlogo, meni Prebilič.

Srečanja v Pekingu po njegovem mnenju kažejo, da Kitajska uspešno okoli sebe zbira močne države, ki jih sicer pogosto posmehljivo imenujejo države svetovnega juga, vendar predstavljajo območja najhitrejše gospodarske rasti, z največ prebivalci in obsežnimi naravnimi viri.

Prebilič je ob tem kritičen do Evropske unije, ki je po njegovem mnenju naredila dve veliki napaki v preteklosti: ni se hotela pogovarjati s Putinom, kar je pripeljalo do sedanje kritične situacije, in ne želi se dovolj pogovarjati s Kitajsko. Kombinacija Rusije in Kitajske, s Kitajsko kot drugo največjo gospodarsko velesilo z neomejenimi človeškimi in naravnimi viri, ter Rusijo, ki zagotavlja dostop do sodobnih vojaških tehnologij, je zelo usodna. Uparjanje teh gospodarskih in vojaških kapacitet ter človeških virov predstavlja velik izziv za celoten svet, zato Prebilič poudarja nujnost pogovorov Evrope s Kitajsko.

Prebilič zavrača idejo, da je Rusijo treba vojaško premagati, saj je to po njegovem mnenju nemogoče za EU. Namesto tega poziva k diplomaciji in iskanju mirovnih rešitev.

