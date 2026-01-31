Prebiliča v 'volilnem ringu obmetavanja z blatom ne bo'

Prebilič je optimističen, da bodo z delom, programom in ekipo prepričali. V volilnem ringu obmetavanja z blatom pa ga ne bo, pravi.
Podpredsednik stranke Klemen Grošelj medtem pravi, da je ambicija volilnega programa stranke, ki so ga predstavili na programski konferenci v Mariboru, "narediti Slovenijo sposobno najti odgovore na kompleksne izzive sodobnosti".
Med konkretnimi področji so, ko gre za vprašanje dela in gospodarstva, izpostavili pošteno plačilo in razbremenitev dela. Ob tem kot ključno vidijo tudi racionalnost javnih sistemov in boj proti korupciji.
Stranka bi se zavzemala za delujoče javno zdravstvo, izgon korupcije iz zdravstva ter "konec boja med zdravniki in vlado".
Podprli bi dvig sredstev za raziskave in razvoj na tri odstotke bruto domačega proizvoda, povrnitev avtonomije učiteljem ter povezovanje izobraževanja in gospodarstva.
Visoko na lestvico prioritet v stranki nekdanjega dolgoletnega kočevskega župana postavljajo tudi decentralizacijo, med ukrepi so našteli podeljevanje dodatnih pristojnosti regijam, ustanovitev pokrajin in dekoncentracijo odločanja.
Na področju obrambe pa med drugim ne vidijo potrebe po "nakupovalni histeriji", čeprav menijo, da je za Evropo skrajni čas, da gradi svoje obrambne sposobnosti.
Pirati izpostavljajo digitalno suverenost
V ključne točke so program strnili tudi Pirati, ki znova trkajo na vrata parlamenta, kamor se jim doslej še ni uspelo uvrstiti. Med prioritetami so izpostavili boj proti sistemski korupciji in večjo transparentnost delovanja države in njenih podsistemov. Kot svoje ključne točke so izpostavili tudi ureditev stanovanjske problematike, prizadevanje za digitalno suverenost in posodobitev šolstva.
Sicer pa menijo, da je odnos vladajočih do korupcije v Sloveniji katastrofalen, način dela pa popolnoma nesprejemljiv.
Osredotočili se bodo tudi na reševanje stanovanjske problematike z obdavčitvijo nepremičnin, v katerih lastniki ne prebivajo.
Med pomembnimi točkami pa so izpostavili tudi zavzemanje za digitalno suverenost. Kot pojasnjujejo, naši informacijski sistemi temeljijo na sistemih, ki so jih razvile ameriške korporacije, in to predstavlja veliko grožnjo. Trenutno informacijsko infrastrukturo bi nadomestili z odprtokodnimi rešitvami, razvitimi doma.
