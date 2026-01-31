Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prebiliča v 'volilnem ringu obmetavanja z blatom ne bo'

Ljubljana, 31. 01. 2026 17.45 pred 3 urami 2 min branja 59

Avtor:
N.Š. STA
Ustanovni kongres Prebiličeve stranke Prerod

Stranka Prerod je predstavila volilni program. Kaj izpostavljajo? Delujočo državo, ki bo moderna, solidarna, varna, med prioritetami pa delujoče javno zdravstvo, razbremenitev dela, izobraževanje, boj proti korupciji.

Parlamentarne volitve bodo potekale 22. marca. Uradna volilna kampanja bo stekla 19. februarja.

Prebilič je optimističen, da bodo z delom, programom in ekipo prepričali. V volilnem ringu obmetavanja z blatom pa ga ne bo, pravi.

Podpredsednik stranke Klemen Grošelj medtem pravi, da je ambicija volilnega programa stranke, ki so ga predstavili na programski konferenci v Mariboru, "narediti Slovenijo sposobno najti odgovore na kompleksne izzive sodobnosti".

Med konkretnimi področji so, ko gre za vprašanje dela in gospodarstva, izpostavili pošteno plačilo in razbremenitev dela. Ob tem kot ključno vidijo tudi racionalnost javnih sistemov in boj proti korupciji. 

Stranka bi se zavzemala za delujoče javno zdravstvo, izgon korupcije iz zdravstva ter "konec boja med zdravniki in vlado". 

Podprli bi dvig sredstev za raziskave in razvoj na tri odstotke bruto domačega proizvoda, povrnitev avtonomije učiteljem ter povezovanje izobraževanja in gospodarstva. 

Visoko na lestvico prioritet v stranki nekdanjega dolgoletnega kočevskega župana postavljajo tudi decentralizacijo, med ukrepi so našteli podeljevanje dodatnih pristojnosti regijam, ustanovitev pokrajin in dekoncentracijo odločanja. 

Na področju obrambe pa med drugim ne vidijo potrebe po "nakupovalni histeriji", čeprav menijo, da je za Evropo skrajni čas, da gradi svoje obrambne sposobnosti. 

Volivci se bodo kmalu spet odpravili na volišča.
Volivci se bodo kmalu spet odpravili na volišča.
FOTO: Bobo

Pirati izpostavljajo digitalno suverenost

V ključne točke so program strnili tudi Pirati, ki znova trkajo na vrata parlamenta, kamor se jim doslej še ni uspelo uvrstiti. Med prioritetami so izpostavili boj proti sistemski korupciji in večjo transparentnost delovanja države in njenih podsistemov. Kot svoje ključne točke so izpostavili tudi ureditev stanovanjske problematike, prizadevanje za digitalno suverenost in posodobitev šolstva.

Sicer pa menijo, da je odnos vladajočih do korupcije v Sloveniji katastrofalen, način dela pa popolnoma nesprejemljiv. 

Osredotočili se bodo tudi na reševanje stanovanjske problematike z obdavčitvijo nepremičnin, v katerih lastniki ne prebivajo. 

Med pomembnimi točkami pa so izpostavili tudi zavzemanje za digitalno suverenost. Kot pojasnjujejo, naši informacijski sistemi temeljijo na sistemih, ki so jih razvile ameriške korporacije, in to predstavlja veliko grožnjo. Trenutno informacijsko infrastrukturo bi nadomestili z odprtokodnimi rešitvami, razvitimi doma.

 

prerod pirati volitve

Postavili so snežne gradove

UKC Maribor dobil novi obsevalnik: 'Ne bo več voženj v Ljubljano'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI59

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
fljfo
31. 01. 2026 21.48
Članek o Prebiliču, režimci pa komentirajo Janšo...
Odgovori
+2
2 0
EU Dig. Cenzura
31. 01. 2026 21.48
Zakaj pa ni svobode govora tukaj in se redcijo kementarji? Ali ni tako da lahmo vsak izrazi svoje mnenje?
Odgovori
+2
2 0
medŠihtom
31. 01. 2026 21.46
za "sam da ni janša" obkrožit, je vsak dober. tudi tale. prav nobene razlike ni med fajon, bratušak, šarac, golub, cmerar, kućkin ali jufka. vsi so podpihovalci smrtnega sovraštva, ki ga je v narod vnesel tito. ker na ta način se poslovni model najbolj učinkovito trži. vse ostalo je tretja liga.
Odgovori
+1
2 1
Vrhovni poveljnik
31. 01. 2026 21.44
Najhujši greh Janeza Janše niso njegove kraje davkoplačevalskega denarja in številne druge goljufije, ampak to, da je celoten politični prostor spremenil v gnojno jamo v katero se kakovostni ljudje sploh ne spuščajo.
Odgovori
-1
2 3
Rudar1
31. 01. 2026 21.44
S tem tipom pa res ne bo kruha
Odgovori
+3
3 0
Pamir
31. 01. 2026 21.44
35 let pljuvanja janšitov vseh ki ne klečijo pred njihovim pastirjem.Višek neinteligence pa so slaboumni pljuvalni patetični plakati ki jih lepijo že mesece.
Odgovori
-2
1 3
myomy
31. 01. 2026 21.40
Vpraša znanec znanca: "A si ti res stopil v SDS?" Ta drugi privzdigne nogo, pogleda na podplat in vpraša: "Kam sem stopil?"
Odgovori
-1
2 3
Gutenberg
31. 01. 2026 21.38
Ta je samo za meglo mešat, pa še to mu dela težave.
Odgovori
+4
4 0
BBcc
31. 01. 2026 21.41
Tako kot janša že 34 let meša meglo. Res pa je da to Janša obvlada.
Odgovori
+0
3 3
Grdoba
31. 01. 2026 21.32
Ta nima šans.
Odgovori
+4
4 0
Srebrnl breg
31. 01. 2026 21.29
Sam Robija ne bom več volil sem preveč razočaran.
Odgovori
+0
3 3
Prašak
31. 01. 2026 21.30
Točno tako. Sam bom na dan volitev na bratovem traktorju.
Odgovori
+0
1 1
heello
31. 01. 2026 21.38
Premisli še enkrat...
Odgovori
-1
0 1
BBcc
31. 01. 2026 21.41
To sta ponarejevalca nikov. Sds trola.
Odgovori
-3
0 3
Vladna norost
31. 01. 2026 21.22
Glas za Prebiliča, je glas za Goloba in Svobodo...to pa je glas za golobovega mentorja in korupcijo.
Odgovori
+5
8 3
BBcc
31. 01. 2026 21.42
??
Odgovori
-1
0 1
kakorkoliže
31. 01. 2026 21.14
Blebetač visoko letečih floskul, ki jih nihče ne razume.
Odgovori
+8
8 0
Victoria13
31. 01. 2026 21.09
Prebelič, v evropskem parlamentu si govoril srbsko, sram te je lahko!!!
Odgovori
+14
14 0
fljfo
31. 01. 2026 21.13
Cilja, da bo pobral volivce Stevanoviću?
Odgovori
+10
10 0
ZIPPO
31. 01. 2026 21.06
Prebelič-hinavski,potuhnjen obupanec,ki ne ve kaj bi sam s sabo.Kot župan SE NI IZKAZAL in in bi šel v Vlado RS????? Domišljavec ne bo šlo!!!
Odgovori
+12
12 0
Veščec
31. 01. 2026 20.59
izogibou se bo obmetavanju z blatom.ja pa ja,kakšno kepo bo pa sigurno pokasirou,pa to
Odgovori
+7
7 0
BBcc
31. 01. 2026 20.58
Trumpovci po domače janšisti. Pazite koga boste volili. Za vse nas gre.
Odgovori
-8
3 11
fljfo
31. 01. 2026 20.59
A misliš, da bodo Prebiliča?
Odgovori
+8
9 1
BBcc
31. 01. 2026 21.05
In*
Odgovori
-5
1 6
fljfo
31. 01. 2026 21.07
Res je, a ne razumem kakšno povezavo ima to s Prebiličem...
Odgovori
+4
5 1
BBcc
31. 01. 2026 21.09
Kmalu bojo volitve. Upam da razumeš.
Odgovori
-4
2 6
BBcc
31. 01. 2026 21.14
Razumem...A ljudi je treba večkrat pozvati k razmisleku...Upam da razumeš.
Odgovori
-4
2 6
fljfo
31. 01. 2026 21.16
Ze...Ampak izpade, da si obseden z Janšo in se ga bojiš...To pa pri bralcih naredi kontraefekt in ravno nasprotno od tega, kar si hotel...pomisli
Odgovori
+5
5 0
BBcc
31. 01. 2026 21.19
Ne bi rekel. Pote ti ki kritizirajo Goloba in delo vlade je kontra efekt. Potem pa super. Smo že zmagal na volitvah. Pomisli. Pa to je odlično.👍😂
Odgovori
-3
0 3
fljfo
31. 01. 2026 21.25
Nisi razumel....nič ne de
Odgovori
+3
3 0
BBcc
31. 01. 2026 21.28
Ti tudi ne...saj bo ne skrbi.
Odgovori
-4
0 4
Delavec_Slo
31. 01. 2026 20.57
Samo do parlamenta, bog ne daj da noter!!!
Odgovori
+7
7 0
BBcc
31. 01. 2026 20.52
Prodaja meglo. Lahko mu uspe. Janša jo že 34 let prodaja.
Odgovori
-4
6 10
bohinj je zakon
31. 01. 2026 20.49
Prodaja meglo. Tega nobeden ne bokupil.
Odgovori
+12
12 0
BBcc
31. 01. 2026 21.11
Če jo Janša že 34 let prodaj zakaj pa njemu ne bi uspelo. Obe stranki sta sicer propad za Slovenijo.
Odgovori
-2
4 6
optimist11
31. 01. 2026 20.49
Mislim, da bo pred volitvami odstopil. Nima smisla jemati glasov levi sredini, če veš, da ne boš prišel v parlament.
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
Portal
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Slovenska študentka osvaja Balkan
Slovenska študentka osvaja Balkan
vizita
Portal
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
okusno
Portal
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Tisti čudni občutek
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506