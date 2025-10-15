Svetli način
Slovenija

Prebilič ob izvolitvi za vodjo Preroda: V slovenski politiki ni več sramu

Kočevje, 15. 10. 2025 18.44 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
135

V Kočevju je potekal ustanovni kongres stranke Prerod, s katero se evropski poslanec Prebilič podaja na parlamentarne volitve, ki bodo prihodnje leto. Po pričakovanjih so za predsednika stranke izvolili Prebiliča. Pred kongresom stranke je ta predstavil pet temeljev stranke. To so zagotavljanje varnosti, sistematizacija javnega zdravstva in šolstva, konkurenčnost gospodarstva, integriteta politike ter sodelovanje in povezovanje. Stranka Prerod se v temeljnem programu predstavlja kot levosredinska stranka, ki želi presegati polarizacijo in v politiko vrniti zmernost.

Aktualni evropski poslanec, pred tem pa kočevski župan, Vladimir Prebilič, ki je zadnje mesece s somišljeniki snoval novo levosredinsko stranko Prerod, je danes pričakovano dobil tudi mandat ustanovnih članov za njeno vodenje. Še pred tem je kongres potrdil tudi ime stranke Prerod, ki "izhaja iz staroslovanske besede in nosi močan pomen preporoda, nove poti in začetka sprememb na bolje". Prav tako so potrdili grafično podobo stranke, ki jo bo predstavljal znak v podobi mladike lipe v zeleni in vijolični barvi, ter statut in program novorojene stranke.

Kongres je izvolil tudi člane sveta stranke, izvršnega in nadzornega odbora, podpredsednike in generalnega sekretarja stranke pa bo kasneje na predlog predsednika stranke volil svet stranke.

Novoizvoljeni predsednik stranke Prerod Prebilič je v svojem govoru izpostavil, da mora politika zagotavljati red, stabilnost in predvidljivost, zato pa ji morajo vrniti dostojanstvo, spodobnost in normalnost. Politika mora postati prostor odgovornosti in ne boja za oblast. "Naj bo to naš Prerod – politični in družbeni," je dejal.

"Bil sem med tistimi, ki smo pred štiriintridesetimi leti verjeli, da so dovoljene sanje. Sanje, ki so z vsakim dnem, tednom in letom izgubile svoj sijaj," je uvodoma dejal Prebilič. Verjame, da zbrani na kongresu delijo misel, da tako, kot je zdaj, ne more več ostati. Zbrali so se zato, da naredijo "nekaj novega, nekaj drugačnega".

Po Prebiličevih besedah se je na kongres registriralo več kot 200 ljudi. 

V nagovoru je podal tudi oceno sedanje politike, ki po njegovem mnenju izgublja legitimnost, saj razkraja zaupanje v demokratične institucije, tudi v stranke in medije. "V slovenski politiki namreč ni več sramu," je bil oster. "Populisti vseh vrst" podirajo institucije in pravila, razgrajujejo demokratične temelje države in uničujejo zaupanje v pravo, stroko in red, je dodal.

"Pod krinko 'novih rešitev' krepijo predvsem lastne mreže in prijatelje, ki naj bi delali 'učinkoviteje', v resnici pa se bogatijo iz javnih sredstev," je dejal. To za ljudi pomeni, da imajo slabe javne storitve, "od zdravstva, šolstva do varnosti".

Politika v svojem bistvu ne bi smela biti spektakel, saj je služba skupnosti in skrb za to, da ljudje živijo varno, dostojno in svobodno, meni. Politika mora zagotavljati red, stabilnost in predvidljivost. "In prav zato moramo politiki vrniti dostojanstvo, spodobnost in normalnost," je dejal.

V stranki verjamejo v politiko, ki presega ozke delitve, ki se ne zapira v preteklost in ki temelji na dialogu, spoštovanju prava in dostojanstvu posameznika. "Politika mora postati prostor odgovornosti, ne boja za oblast," je dejal.

Ustanovni kongres Prebiličeve stranke Prerod
Ustanovni kongres Prebiličeve stranke Prerod FOTO: Bobo

Odgovoril je tudi na pomislek, da ni prvič, da pred ljudi stopa nova stranka z obljubo, da bo delala drugače, a da so se iz teh izkušenj veliko naučili. "Videli smo, kako hitro lahko politična neizkušenost in vznesenost nad lastno pojavnostjo zapeljeta nove obraze na staro pot kratkoročnih projektov in boja za preživetje v anketah," je dejal. Dodal je, da danes zbrani v politiki niso "od včeraj in nismo tu zaradi naslednjih volitev, ampak zaradi prihodnosti, ki jo želimo graditi skupaj".

Tudi ime stranke Prerod ni naključje, saj se tako kot demokracija ne zgodi sam od sebe, ampak je nenehno delo. Program stranke je ambiciozen, v ospredje postavlja Slovenijo kot varno, zdravo, povezano, konkurenčno in učečo se skupnost. Tak program pa po njegovih besedah terja "sodelovanje, ki presega delitve in brezkompromisnost, ko gre za temeljne vrednote in cilje". V obstoječih političnih okvirih za takšno držo ni dovolj prostora. "Naša moralna dolžnost je, da Sloveniji ponudimo alternativo in vrnemo stabilnost, predvidljivost in zaupanje – Prerod," je dejal.

Preberi še Prebilič: 'Sodelovanje s SDS v smislu oblikovanja koalicije ni in ne bo mogoče'

Vizija stranke je varna, pravična, konkurenčna, povezana in samozavestna Slovenija. Stoji pa na temeljnih vrednotah stranke, ki so spoštovanje, zaupanje, pravičnost, poštenost, znanje, odgovornost, sodelovanje, solidarnost, odpornost, vzdržnost ter tradicija in napredek.

Obljubil je novo kulturo vodenja, v kateri ima politika svoje meje. Le takšna politika lahko gradi strateško državo, ta pa bo "odgovor na eksperimentiranje, izogibanje odgovornosti in na zameglitev pogleda na prave izzive z ustvarjanjem delitev".

Ustanovni kongres Prebiličeve stranke Prerod
Ustanovni kongres Prebiličeve stranke Prerod FOTO: Bobo

Z ekipo nimajo "absolutnih odgovorov", imajo pa pogum, voljo in znanje. "Pogum, voljo in znanje smo imeli tudi pred petnajstimi leti, ko smo vstopali v politiko, tu v Kočevju. Vodilo je bilo preprosto: povezujemo," je dejal Prebilič.

V svoje vrste tako vabijo tudi tiste, ki so pripravljeni prispevati svoje znanje kot strokovnjaki – ne da bi vstopili v politiko, ampak da bi pomagali soustvarjati rešitve. "Samo tako lahko ustvarimo politiko, ki ni glasna, ampak učinkovita," je dejal. Ob tem se je zahvalil svojim dosedanjim sopotnikom.

V Prebiličevi nekdanji stranki se od dogajanja distancirajo

Na ustanovitev stranke Prerod se je danes odzval tudi premier Robert Golob in poudaril, da je treba vsako stranko, ki nastaja, jemati resno. Glede povolilnega sodelovanja je poudaril, da je govoriti o tem prezgodaj, saj ne pozna imen kandidatov ali programa.

Ustanovitev stranke so komentirali tudi v Vesni in se od dogajanja distancirali, saj "njegova odločitev, da ustanavlja novo politično stranko, pomeni jasen odmik od našega skupnega programa in vrednot, ki jih zastopamo kot zelena politična sila".

V sporočilu za javnost so zapisali tudi, da ustanovitev nove politične stranke pomeni, da je treba jasno ločiti odgovornosti in pravice, tako da volivci vedo, kdo dejansko zastopa njihove interese. Pozvali so, naj Prebilič znova razmisli o vrnitvi mandata Evropskega poslanca.

Programska izhodišča predstavil Grošelj

Izhodišča programa, ki jih je ob ustanovitvi stranke v Kočevju predstavil Klemen Grošelj, navajajo, da "brez zdravja ni dostojnega življenja in družbene stabilnosti, brez znanja ni inovacij in produktivnosti, brez skupnosti ni zaupanja in demokracije, brez gospodarstva ni socialne države in javnih storitev, brez varnosti pa ni temeljev, na katerih vse to stoj".

Med programskimi točkami, za katere se bodo zavzemali, pa nadalje naštevajo učinkovitost policije, posodobitev opreme, znanja in kadrov Slovenske vojske, krepitev digitalne varnosti in civilne zaščite. Na področju zdravstva se bodo zavzemali za močno preventivo, presejalne programe, dostopnost in digitalno podporo. Dolgotrajna oskrba pa mora temeljiti na modelu, da starejši čim dlje bivajo samostojno doma, navajajo v programu.

Ustanovni kongres Prebiličeve stranke Prerod
Ustanovni kongres Prebiličeve stranke Prerod FOTO: Bobo

Stanovanjsko politiko vidijo kot eno osrednjih razvojnih nalog in kot rešitev med drugim navajajo trajnostne soseske z vso potrebno infrastrukturo.

Na področju gospodarstva obljubljajo prihodnost na idejah, tehnologijah in znanju, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta. Razvoj gospodarstva mora biti po mnenju nove stranke tesno povezan z izobraževalnim sistemom, zato predlagajo povečanje vlaganj v raziskave in razvoj, večjo učinkovitost kroženja možganov ter posodobljene učne načrte.

O izzivih v državi so na kongresu v videonagovorih spregovorili tudi vidnejši obrazi s posameznih področij, med njimi nekdanja premierja Miro Cerar in Anton Rop, finančni minister v vladi Marjana Šarca Andrej Bertoncelj, ravnateljica Marijana Kolenko, docent na katedri za mednarodne odnose na fakulteti za družbene vede Faris Kočan in antropologinja Vesna Vuk Godina.

Izpostavljajo tudi pomen prehranske in energetske varnosti, pri čemer rešitev vidijo v zaščiti določene kvote kmetijskih zemljišč, modernizaciji kmetijskega sektorja, pospešenem zmanjševanju rabe fosilnih goriv, povečanem deležu obnovljivih virov, pravičnem zelenem prehodu, kjer stroškov ne nosijo le posamezniki, jedrska energija pa ostane del energetske mešanice.

Kot nujno izpostavljajo še ničelno toleranco do korupcije, digitalno preobrazbo za sodobno in učinkovito delovanje države, stratešk infrastrukturni preboj z javnimi naložbami v železniško infrastrukturo in krepitev trajnostne mobilnosti, celovit in usklajen sistem demografske politike, ki bo mladim omogočil podporno okolje za ustvarjanje družin, starejšim pa priložnost za aktivno staranje.

Urejeno, strateško, strogo, a vključujočo migracijsko politiko vidijo v ciljnem privabljanju strokovnjakov in delovne sile v deficitarnih panogah ter sočasnih učinkovitih integracijskih programih, ki zaobjemajo učenje jezika, poznavanja kulture ter vključevanje v lokalne skupnosti in na trg dela.

V zunanji politiki pa mora Slovenija postati soustvarjalec evropskih politik in kredibilen partner Nato, izhaja iz programa stranke.

Našteto pa je dosegljivo le ob stabilnih in vzdržnih javnih financah, navajajo snovalci programa. Pri tem izpostavljajo, da mora biti davčni sistem pravičen, pregled in enostaven, predlagajo pa tudi vzpostavitev razvojne blagajne, namenjene financiranju prebojnih projektov strateškega pomena za državo.

kočevje stranka vladimir prebilič prerod
