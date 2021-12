Prebivalce Prekmurja in Prlekije prestrašil potresni sunek

Da so čutili tresenje tal sicer poročajo tudi s sosednje Hrvaške in Avstrije. Oglasili so se naši bralci, ki pravijo, da so se zatresli predmeti, nekatere pa je tresenje tal na to božično jutro tudi prebudilo. Nekateri pravijo, da so, še preden so se stresla tla, zaslišali bobnenje.

Iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje so sicer sporočili, da intenziteta potresa, ki so ga čutili prebivalci vzhodne Slovenije, v širšem nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.