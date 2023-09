Prebivalce Rigonc skrbi za varnost. Pozivajo, naj ograja ostane

O tematiki sta se v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjali državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin in poslanka SDS Anja Bah Žibert . Je država ob Kolpi izgubila nadzor? "Nikakor ne. Slovenska policija obvladuje stanje na mejah," je temu oporekala Dobrinova. To dokazujejo povečane številke, je izpostavila. Dejstvo pa je, da se migrantski tok na t. i. balkanski poti povečuje. Kot razlog je navedla težave v izvornih državah, pri zagotavljanju njihove stabilnosti pa bi morala pomagati tudi EU, je prepričana.

Poslanka SDS se z navedbami ni mogla strinjati v celoti, saj da so številke zaskrbljujoče. "Samo v avgustu je prišlo nezakonito čez mejo okoli 10.000 migrantov. Samo v enem dnevu, 23. avgusta, je mejo v Rigoncah prečkalo 330 migrantov. Si predstavljate, kaj to pomeni za to naselje, kjer prebiva 156 prebivalcev? To je katastrofa," je poudarila. Prepričana je, da to dokazuje neukrepanje Policije in ministrstva, saj da konkretnih ukrepov z njune strani ni.

"To nikakor ne drži," se je na obtožbe odzvala državna sekretarka. V Rigoncah so povečali prisotnost Policije, tam je bil minister, krajanom pa so zagotovili, da se bo ograja ob meji na tem območju umikala čim kasneje, izpostavlja. Da se je minister odzval, a prepozno, je besedo znova prevzela Bah Žibertova. Prepričana je, da je bil odziv izzvan (le) z ogorčenim pismom brežiškega župana Ivana Molana in da je še tako od opozoril do obiska minil en teden.

Odstraniti ograjo ali ne?

SDS meni, da so nujno potrebni izredni ukrepi, kar je tudi razlog, da so napovedali sklic nujne seje državnozborskega odbora za notranje zadeve. Izvedli bi jo na terenu v Občini Brežice. Kdaj točno bi seja potekala, še ne vedo. Želijo pa si, da bi se na njej določili konkretni ukrepi, ki bi se začeli izvajati čim prej, če je možno: takoj. Z njimi si želijo zaustaviti nelegalne prehode meje, pa tudi odstranjevanje ograje na južni meji.