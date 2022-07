Prebivalce Zagreba prestrašil močan pok, letalo prebilo zvočni zid

Ob 12.17 je v Zagrebu odjeknil močan pok, ki je spominjal na eksplozijo. Kot poroča Index.hr, so v Zagrebu zabeležili, da je letalo prebilo zvočni zid. Dogodek je vznemiril prebivalce, a policisti niso dobili nobenih podatkov o izrednih dogodkih. Kot piše RTL, naj bi prebivalci Zagreba pomislili, da gre za potres. Močna detonacija se je občutila tudi po celem Zagorju, pišejo uporabniki Facebooka. Zagrebški gasilci so za medij potrdili, da je pok posledica letala, ki je prebilo zvočni zid.

Vojaška letala sicer ne smejo prebijati zvočnega zidu nad mesti ali drugimi strnjenimi naselji, zato imajo posebna območja. Da bi pilot lahko dobil dovoljenje poveljstva, da lahko prebije zvočni zid, morajo biti zagotovljene določene operativne potrebe, kot je civilno letalo, ki se ne javlja.

Kot je za 24sata pojasnil poveljnik gasilcev Siniša Jembrih, je v teku testiranje migov na področju Hrvaške, pri čemer se lahko zgodi, da letalo prebije zvočni zid. Pred tem so se sicer, kot piše medij, oglasile tudi sirene, kar je kot poudarjajo hrvaški mediji, sicer običajno za prvo soboto v mesecu. Kot piše omenjeni medij, o testiranju vojaških letal hrvaško ministrstvo za obrambo javnosti predčasno ni obvestilo.

Kot je za hrvaško Novo TV pojasnilo ministrstvo za obrambo, so vse letalske aktivnosti v skladu z zakoni in pravili za uporabo zračnega prostora v Republiki Hrvaški. Leti potekajo na področju Zagrebške, Osiješko-baranjske, Virovitiško-podravske, Bjelovarsko-bilogorske in Koprivničko-križevačke županije na nadmorski višini nad 10.000 metrov ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, so pojasnili in prebivalce zaprosili za razumevanje.