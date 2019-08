Po psički Zlati prebivalcem doma starejših dela družbo še mucek Edi

Stik z živaljo deluje pomirjujoče, celo terapevtsko, ne nazadnje vrača tudi voljo do življenja. Tega se zavedajo tudi v domu starejših v Mariboru, kjer stanovalcem dneve že pet let lepša psička Zlata. Nedavno pa se je k njim zatekel tudi mlad potepuški muc. Zaposleni in stanovalci so ga nemudoma vzeli za svojega, poimenovali so ga Edi in padla je odločitev: 'zaposlil' se bo na oddelku za demenco.