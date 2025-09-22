Prebivalcem Rakitne prekipelo zaradi medvedov

Pravijo, da bi na tem območju lahko živelo deset medvedov, morda bi lahko pri dvajsetih še omogočili sobivanje. Vsi njihovi podatki pa kažejo, da jih je vsaj 40. "Ena sama kamera na krmišču jih je v eni noči posnela osem," potrdi starešina Lovske družine Rakitna Marjan Šivic .

Na Idilični Rakitni je življenje zadnje čase precej manj idilično. Gozdovi prebivalcem ne predstavljajo več svobode, bolj se zdi, da jih omejujejo pri gibanju, kajti gozdovi sami so postali nevarni.

Na Rakitni so že zbrali okoli tri tisoč podpisov peticije, ki od vlade zahteva, naj posluša stroko in dovoli odstrel, toda vprašanje je, ali je njihov protest usmerjen na pravi naslov. Ministrstvo za naravne vire se je namreč s stroko strinjalo in odredilo odstrel 206 medvedov, a vmešala se je ena okoljevarstvenih organizacij. "Oni imajo enak status kot stranka in so se pritožili na upravno sodišče," je povedala Mateja Blažič z Direktorata za naravo.

Pravica, da gredo na sodišče je del evropskega prava in nič novega v Sloveniji. To se je dogajalo že prejšnja leta in sodišče je do zdaj vedno pritrdilo stroki ter ministrstvu. Letos pa se je srtvar zavlekla, do danes namreč še niso razpisali obravnave.

A časa zmanjkuje. Odstrel morajo namreč opraviti, preden medvedi odidejo na zimsko spanje. Če odstrela ne bo, "prištejte 200 še vsaj 100 mladičev, torej 300 medvedov več", opozarja Šivic.

Za medvede, ki so nevarni ljudem, se preveč zadržujejo v naseljih, sicer izdajajo ustne odločbe. Toda lovci opozarjajo, loviti takšnega medveda blizu naselja je v praksi nevarno. Uravnavanje populacije se jim zdi edini možen pristop.