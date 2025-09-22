Svetli način
Slovenija

Prebivalcem Rakitne prekipelo zaradi medvedov

Rakitna, 22. 09. 2025 20.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Janez Usenik
33

Prebivalcem Rakitne je zaradi medvedov prekipelo. Srečujejo jih že skoraj vsak dan, lovci pa jih večinoma lahko le opazujejo, saj je odstrel zadržan. Prebivalci zdaj s peticijo pozivajo vlado, naj posluša stroko in dovoli odstrel, ki bi uravnaval populacijo. Vprašanje pa je, ali je njihov protest usmerjen na pravi naslov. Na ministrstvu za naravne vire namreč odstrel podpirajo, zadržalo ga je sodišče. In če sodni mlini ne bodo začeli hitro mleti, bo, kot opozarjajo lovci, prihodnje leto v gozdovih še veliko bolj nevarno.

Na Idilični Rakitni je življenje zadnje čase precej manj idilično. Gozdovi prebivalcem ne predstavljajo več svobode, bolj se zdi, da jih omejujejo pri gibanju, kajti gozdovi sami so postali nevarni.

Pravijo, da bi na tem območju lahko živelo deset medvedov, morda bi lahko pri dvajsetih še omogočili sobivanje. Vsi njihovi podatki pa kažejo, da jih je vsaj 40. "Ena sama kamera na krmišču jih je v eni noči posnela osem," potrdi starešina Lovske družine Rakitna Marjan Šivic.

Preberi še Desetkrat preveč medvedov na območju Rakitne

Na Rakitni so že zbrali okoli tri tisoč podpisov peticije, ki od vlade zahteva, naj posluša stroko in dovoli odstrel, toda vprašanje je, ali je njihov protest usmerjen na pravi naslov. Ministrstvo za naravne vire se je namreč s stroko strinjalo in odredilo odstrel 206 medvedov, a vmešala se je ena okoljevarstvenih organizacij. "Oni imajo enak status kot stranka in so se pritožili na upravno sodišče," je povedala Mateja Blažič z Direktorata za naravo. 

Pravica, da gredo na sodišče je del evropskega prava in nič novega v Sloveniji. To se je dogajalo že prejšnja leta in sodišče je do zdaj vedno pritrdilo stroki ter ministrstvu. Letos pa se je srtvar zavlekla, do danes namreč še niso razpisali obravnave.

A časa zmanjkuje. Odstrel morajo namreč opraviti, preden medvedi odidejo na zimsko spanje. Če odstrela ne bo, "prištejte 200 še vsaj 100 mladičev, torej 300 medvedov več", opozarja Šivic. 

Za medvede, ki so nevarni ljudem, se preveč zadržujejo v naseljih, sicer izdajajo ustne odločbe. Toda lovci opozarjajo, loviti takšnega medveda blizu naselja je v praksi nevarno.  Uravnavanje populacije se jim zdi edini možen pristop.

rakitna medvedi odstrel
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
22. 09. 2025 21.40
+0
bil na rakitni,bil ta vikend na bokah kočevska reka,šel čez mevedjak-kočevje niti sledu o medvedu
ODGOVORI
1 1
pusi
22. 09. 2025 21.38
+4
Ulivite jih in pretovorite na rožnik.
ODGOVORI
4 0
Bolfenk2
22. 09. 2025 21.37
+4
Ta levičarska vlada bo uničila slovenski narod. Volkovi, medvedi in migranti so bolj zaščiteni od ljudi.
ODGOVORI
4 0
MESE?AR
22. 09. 2025 21.32
+1
Še vedno niso nobenega naselili v Tivoli k medvedoljubcem ?
ODGOVORI
3 2
jablan
22. 09. 2025 21.38
-2
teb domov
ODGOVORI
0 2
DasaizDalasa
22. 09. 2025 21.29
+4
Na Šmarno goro prepeljati potihem pa bo zmenjeno.
ODGOVORI
6 2
Infiltrator
22. 09. 2025 21.23
+2
Naravovarstveniki bodo vse uničili, primeri v mestu da ne sme komunala to,pa ono pa ne to pa ne tisto in tko mamo vse zanemarjeno ,ker komunali še prav pride da ne delajo.... Tako je z vsemi podobnimi težavami....
ODGOVORI
4 2
seter73
22. 09. 2025 21.15
+8
organizirajte se lokalno.., potolcte 50 kom pa naj jih nutrija in golob pokopavajo.., te butalci iz mesta ne morejo hoditi po plocniku ce ni skidan in tozijo upravitelje ker jim spodrsne v količkah.., otroci na vasi in obmocju medveda pa naj bodijo v solo in se z njim malo pogovarjajo ko ga srecajo
ODGOVORI
13 5
TvojLjubečNoviSosedAzilant
22. 09. 2025 21.12
-8
Prosim da se medvedov ne usmrti. Nič niso krivi. Sterilizirat in preselit al pa darovati neki državi
ODGOVORI
5 13
jaz77
22. 09. 2025 21.16
+9
Na roznik preseliti, bo problem v trenutku resen.
ODGOVORI
13 4
grumf
22. 09. 2025 21.31
+3
Kdo vzame 100 medvedov letno? Sam povejte, pa zrihtamo prevoz..
ODGOVORI
3 0
jablan
22. 09. 2025 21.41
jaz
ODGOVORI
0 0
jablan
22. 09. 2025 21.42
zakaj na rožnik v parlament bo veliko problemov rešenih
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1935308
22. 09. 2025 21.07
-11
Najbolj pa čez medvede vpijejo tisti, ki so si na tem območju sezidali bivalne vikende in to tam, kjer je še 20 let nazaj stal gozd. Torej so to nepravi domačini, priseljeni predvsem iz Ljubljane. Torej.....
ODGOVORI
4 15
fljfo
22. 09. 2025 21.09
+3
Kje se da videti to statistiko?
ODGOVORI
5 2
BroNo1
22. 09. 2025 21.07
+18
To je zato tako, ker vam postavljajo pravila ljudje, ki živjo v stolpnici v osmem nadstropju in tisti, ki so bili nazadnje v gozdu pri predmetu SND v osnovni šoli, žal…..
ODGOVORI
19 1
Prototip
22. 09. 2025 20.58
+15
A cela Rakitna ne more zbrati za eno dvocevko??,,kar naj raztrgajo kakšnega človeka,potem bodo pa okoljevarstveniki veseli,,,matr,to ni res.....
ODGOVORI
17 2
Pacient2
22. 09. 2025 20.47
+16
Živalski vrt na prostem?
ODGOVORI
16 0
Blue Dream
22. 09. 2025 20.51
-14
živali živijo na prostem ja. smo se učili v 2 razredu kaj vse živi v gozdu
ODGOVORI
4 18
Blue Dream
22. 09. 2025 20.59
-13
Lisica, volk, medved, zajec... za tiste ki ste šprcali
ODGOVORI
2 15
Prototip
22. 09. 2025 21.01
+8
Ja če ne more folk poskrbet zase,naj bodo pa ogrožena vrsta.-..a nimajo v kočevskih gmajnah dost placa,a morajo bit že sredi vsake vasi?
ODGOVORI
9 1
Blue Dream
22. 09. 2025 21.02
-12
Če lahko Kanadčani sobivajo z medevdi in Losi se da
ODGOVORI
2 14
borjac
22. 09. 2025 20.42
+20
Medvedi do stolpnic v Ljubljani , kjer živijo naravovarstveniki pač ne pridejo , pa za na sodišče nimajo poziva , tako da so medvedi varni , ljudje ki živijo na robu gozda pač ne !!!!
ODGOVORI
22 2
Blue Dream
22. 09. 2025 20.46
-20
Tisti ki živi na obrobju gozda ni priravljen sobivat z živalmi ki živjo tam naj se preseli v ljubljansko stolpnico
ODGOVORI
3 23
Blue Dream
22. 09. 2025 20.40
-18
Se komot odselijo če ne želijo sobivati z ostalimi prebivalci ki živijo v njihoem okolju
ODGOVORI
4 22
škamp
22. 09. 2025 20.53
+21
jao pa pejt enkrat v Kočevje medvede hranit če imaš jajca, najlaži je iz 6 štuka v bloku na kavču take izjave dajat
ODGOVORI
22 1
Blue Dream
22. 09. 2025 20.57
-12
Potrebno je spremeniti miselnost.Časov ko medvedov skoraj ni bilo so mimo. Na začetku prejšnjega stoletja so bili skoraj popolnoma iztrenljeni. Nismo sami
ODGOVORI
4 16
NotMe
22. 09. 2025 21.04
+2
V začetku stoletja je bilo 10 otrok in če je kakega medved snedel je ata isti večer novega naštimal.
ODGOVORI
5 3
Blue Dream
22. 09. 2025 21.09
-3
😄
ODGOVORI
0 3
