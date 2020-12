Prebivalci Anhovega ostali brez novega vodnega vira: 'Te vode ne bomo pili'

Prebivalci Anhovega in okolice so kljub peticiji, s katero od županje zahtevajo alternativni vodni vir, dobili hladen tuš. Tako od občine kot občinskih svetnikov. Na zadnji izredni seji so namreč svetniki na pobudo županje potrdili, da bo občina obnovila vodarno Močila, ki pitno vodo zajema iz reke Soče. Podpisniki peticije in člani civilne iniciative pa vztrajajo, da te vode ne bodo pili.