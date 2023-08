Prebivalci Anhovega opozorjajo na nelegalno lesno proizvodnjo

Objekt, v katerem poteka proizvodna dejavnost, se nahaja v neposredni bližini stanovanjskih naselij Novo Anhovo in Robidni Breg ter osnovne šole in vrtca. Prebivalci so na novinarski konferenci opozorili na dim in na možnost sproščanja rakotvornega formaldehida pri sežigu odpadnega lesa.

Lokalna prebivalka Liljana Pulec je izpostavila, da se domačini že vse od leta 2015 borijo z lesenim prahom, ki se nabira na domovih, okenskih policah, nabiralnikih in avtih ter se sprošča pri brušenju, žaganju in struženju lesa.

Na novinarski konferenci so prebivalci Anhovega, predstavniki društva Eko Anhovo in dolina Soče ter civilne iniciative DANES! predstavili domnevno nezakonit način ukvarjanja z lesno proizvodnjo hčerinskega podjetja Salonita Anhovo, Inde.

Kot so pojasnili, so v industrijskih objektih v neposredni bližini stanovanjskih hiš z lesno proizvodnjo začeli leta 2015, že takrat pa so zadevo prijavili gradbeni inšpekciji, ki je novembra 2016 odredila prekinitev proizvodnje. Naslovila jo je sicer na italijansko podjetje Sicles, tedanje najemnike prostorov.

Po pritožbi italijanskega podjetnika je inšpekcija enako odločbo maja 2017 naslovila tudi na lastnika stavbe, to je podjetje Inde. To je proizvodnjo preselilo v sosednjo stavbo, glede katere je gradbeni inšpektorat še tretjič ugotovil neskladnost uporabe prostorov z dovoljenji, in sicer 10. julija.

V odločbi je sicer zapisano, da mora Inde z dejavnostjo prekiniti nemudoma in do izdaje uporabnega dovoljenja, česar v podjetju niso želeli komentirati. Direktor Sandi Bačar je povedal le, da so odločbo prejeli ter da so pristopili k pridobitvi uporabnega dovoljenja in urejanju ostalih odločbenih zahtev.

Predsednik društva Eko Anhovo in dolina Soče Bogomir Bavdaž je povedal, da je inšpektorat naredil, kar je v njihovi moči, sprašuje pa se, koliko pristojnosti sploh ima. Od podjetja pričakujejo, da nemudoma prekine proizvodnjo lesa.

V Salonitu Anhovo so za 24ur.com pojasnili, da so bili z omenjeno zadevo seznanjeni danes, saj hčerinska družba kot družba z omejeno odgovornostjo deluje samostojno, skladno s svojimi pristojnostmi. "Takoj, ko smo prejeli informacijo, smo se seveda obrnili na vodstvo podjetja Inde, ki nam je zagotovilo, da so nemudoma pristopili k reševanju zadeve in verjamemo, da bodo v odrejenih odprtih rokih pri tem uspešni," so še dodali.