Prebivalci Anhovega še vedno ne zaupajo vodovodu

Prebivalci Anhovega dva meseca in pol po onesnaženju pitne vode, ko jim je iz pip pritekla voda, pomešana z industrijskimi odplakami, še vedno ne zaupajo vodovodu. Obupani so, ker si v kratkem ne morejo obetati rešitve svojih težav. Vode, ki se črpa iz reke Soče in je večkrat motna, namreč nikakor ne želijo več piti. Prenovljena vodarna Močila pa naj bi prešla v last Salonita Anhovo. Prebivalci s 600 podpisi pod peticijo od županje zahtevajo, da zagotovi drug neoporočen vodni vir.