Prebivalci Braslovč z državnim sekretarjem o selitvi na novo lokacijo

Prebivalci Braslovč, ki se nahajajo na poplavno ogroženem območju, so se sestali z državnim sekretarjem za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanom Šeficem glede selitve na novo lokacijo in njihove poplavne ogroženosti. Strokovnjaki bodo predstavili podrobnosti selitve prebivalcev letuškega levega in desnega brega Savinje na nadomestno lokacijo v Rakovlje.

Med najbolj razdejanimi občinami po hudih avgustovskih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, je bila prav občina Braslovče. Slednja sodi tudi med najbolj poplavno ogrožene občine. Kot je ob obisku vlade v savinjski regiji napovedal predsednik vlade Robert Golob, bodo prebivalci na sestanku neposredno dobili pojasnila stroke o stopnji ogroženosti. Župan Občine Braslovče Tomaž Žohar pa je ob vladnem obisku tudi jasno povedal, da se letuški levi in desni breg selita. Del krajanov Letuša sicer selitvi nasprotuje. Gre za preselitev okoli 150 hiš, ki jih je močno prizadela avgustovska vodna ujma. Imajo pa krajani štiri možnosti: ali si sami poiščejo novo, že zgrajeno namestitev, lahko si objekt zgradijo oziroma postavijo sami, selitev v še nezgrajeno naselje Rakovlje ali pa da jim občina postavi montažno hišo. Slednji naj bi bili sicer krajani najmanj naklonjeni. icon-expand Mogoča lokacija za nadomestitvene gradnje v Rakovljah za družine iz Letuša FOTO: Damjan Žibert Danes so se tako krajani sestali z državnim sekretarjem za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanom Šeficem, vodjo Državne tehnične službe Blažem Dolinškom, članom Sveta za obnovo Rokom Fazarincem in predstavnikom Agencije Republike Slovenije za okolje. Sestanek je sicer bil načrtovan že za prejšnji četrtek, vendar je bil zaradi rdečega alarma prestavljen. Po sestanku bo sledila izjava za medije, ki jo bomo spremljali v živo.