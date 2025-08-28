Slovenija
Prebivalci Doma upokojencev Center zaplesali v ljubljanskem parku Tabor
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ali veste, kaj je recept za počasno staranje? Ples! Zbližuje ljudi, krepi dušo in telo, obenem pa si z učenjem koreografije izboljšamo tudi spomin. In tega recepta se držijo prebivalke in prebivalci Doma upokojencev Center. V ritmu družabnih plesov so se vrteli pod krošnjami dreves v ljubljanskem parku Tabor.
