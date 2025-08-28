Svetli način
Slovenija

Prebivalci Doma upokojencev Center zaplesali v ljubljanskem parku Tabor

Ljubljana, 28. 08. 2025 21.03 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Avtor
Maja Jakše
Ali veste, kaj je recept za počasno staranje? Ples! Zbližuje ljudi, krepi dušo in telo, obenem pa si z učenjem koreografije izboljšamo tudi spomin. In tega recepta se držijo prebivalke in prebivalci Doma upokojencev Center. V ritmu družabnih plesov so se vrteli pod krošnjami dreves v ljubljanskem parku Tabor.

dom upokojencev center ples
KOMENTARJI (1)

Polkavalčekrokenrol
29. 08. 2025 08.18
-2
Plešemo,še en mandat,pa plebiscitarno,da janševiki enkrat utihnejo
ODGOVORI
0 2
