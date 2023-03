Zmaga za prebivalce Izole. Končno dočakali, da so Izolani

Velika zmaga za prebivalce našega najmanjšega obmorskega mesta. Prebivalci Izole so dosegli dolgo pričakovano priznanje, da so Izolani in ne Izolčani oziroma celo Izoljani, kot je to doslej veleval slovar slovenskega knjižnega jezika. Omenjenih različic se v Izoli nikoli ni uporabljalo, še več, poimenovati nekoga kot Izolčana ali Izoljana je bila celo zbadljivka, če ne že kar žaljivka. Vedno smo bili Izolani, pravijo, zdaj je to končno tudi slovnično pravilno.