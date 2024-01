Prebivalci Jesenic ogorčeni, ker ostajajo brez vode: 'To je škandal!'

" Zaposleni v podjetju JEKO d.o.o. so takoj pristopili k sanaciji poškodovanega vodovoda, vendar pa je zaradi zahtevnosti poškodbe odprava okvare trajala skoraj celo soboto. Zavedamo se, da je tako dolgotrajna odprava okvare izzvala veliko nejevolje med občani, zlasti, ker je bila večina občanov v soboto doma in zaradi pomanjkanja vode niso mogli normalno opravljati gospodinjskih in higienskih potreb. Za vse nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo ," so v ponedeljek sporočili iz kabineta župana Petra Bohinca.

Minulo soboto je večji del Jesenic ostal brez vode. Občani so obvestilo o tem prejeli v zgodnjih jutranjih urah. Motena oz. prekinjena je bila dobava pitne vode na območju Karavanškega mejnega platoja, naselja Hrušica, Podkočna, Podmežakla, mesta Jesenic do Slovenskega Javornika, preko vodohrana Šporn, kjer gre za mešani sistem z vodovodom Završnica, pa še na Cesti Toneta Tomšiča, Cesti Bratov Stražišar, Razgledni poti, Trgu Toneta Čufarja, Aljaževi ulici, Ulici Viktorja Kejžarja, Delavski ulici, Ulici Bratov Rupar, Industrijski ulici, Ulici Cankarjevega Bataljona, Ulici Franca Benedičiča, Ulici Gustla Štravsa, Gregorčičevi ulici in Cesti Železarjev.

Nekateri občani imajo že vsega dovolj. " To, kar se dogaja, je čisti škandal! " so ogorčeni. " Včasih pitne vode ni tudi cel dan. Pogosto smo seznanjeni prepozno, saj nismo veš čas na fb, nekateri ga sploh nimajo, " opozarjajo v Facebook skupini in občino pozivajo, naj denar, ki ga vlaga drugam, raje nameni za delujoč vodovodni sistem. " Ves dan v stranišče zlivam flaširano vodo! " " Obup! En dan voda je, drugi dan spet ne!", opisujejo vsakodnevne težave.

Na spletni strani omenjenega podjetja je moč zaslediti obvestila o podobnih težavah, ki so se dogajale že decembra lani. Danes so iz podjetja Jeko občane znova obvestili, da bo zaradi ponovne okvare na transportnem cevovodu Peričnik motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Karavanškega mejnega platoja, naselja Hrušica, Podkočna, Podmežakla, mesta Jesenic do Slovenskega Javornika. Kot zagotavljajo, bodo okvaro odpravili v čim krajšem možnem času, občanom pa priporočajo, da pred ponovno uporabo spirajo hišno vodovodno omrežje.

Po izkopu do 5,7 metrov globoke in 8 metrov dolge gradbene jame so izvedli inštalaterska dela, ki so vključevala namestitev univerzalnih spojk in zamenjavo dela cevovoda v dolžini šestih metrov. Po sanaciji cevovoda se je začel postopek spiranja, čiščenja in dezinfekcije saniranega odseka cevovoda. Dokončna ureditev izkopa gradbene jame in morebitna sanacija telekomunikacijskega in energetskega kablovoda bosta izvedeni v prihodnjih dneh, odvisno od vremenskih razmer, so zagotovili.

Distribucijski cevovod, kjer se je zgodila okvara, je bil po njihovih besedah zgrajen leta 1986 kot prilagoditev infrastrukture gradnji mejnega platoja. V tem obdobju so med drugim za gradnjo cevovodov uporabljali tudi PVC material, ki se je kasneje izkazal kot precej nezanesljiv, zlasti v primeru neustrezne vgradnje ali v zahtevnih geoloških pogojih. Na tem odseku distribucijskega cevovoda so bile v preteklem desetletju tri okvare podobnih razsežnosti in obsega del.

V podjetju Jeko pojasnjujejo, da je v noči s 5. na 6. januar prišlo do loma cevi na distribucijskem vodovodu Peričnik. Lokacija poškodbe cevi je bila ob platoju Karavanke, med servisno cesto, ki poteka do poslovnega objekta Darsa in priključkom na avtocesto. Neposredno nad vodovodom se nahajata telekomunikacijski in napetostni kablovod, medtem ko nadzemno, ob lokaciji vodovoda, poteka tudi vročevod, ki onemogoča dostop do lokacije iz smeri servisne ceste.

Frekvenca okvar na sistemih, ki so stari, dotrajani in zgrajeni iz materialov, ki so se izkazali za nezanesljive, se bo s časom še povečevala, napovedujejo v podjetju Jeko.

Slabe napovedi: Frekvenca okvar se bo še povečevala

So pa napovedali, da – glede na stanje in staranje vodovodnega omrežja, ki mu ne sledijo potrebna investicijska vlaganja v obnovo in razvoj – lahko podobne izpade oskrbe s pitno vodo pričakujejo tudi v prihodnosti. "Frekvenca okvar na sistemih, ki so stari, dotrajani in zgrajeni iz materialov, ki so se izkazali za nezanesljive, se bo s časom še povečevala. Ponovno se je pokazal problem premajhnih zalog vode za mesto Jesenice v vodohranih Pejce (l.g. 1933, zaloga 150 m3 ), Ukova (l.g. 1936, zaloga 200 m3 ) in Šporn (l.g. 1957, zaloga 300 m3 ). Na podlagi tega bo za izboljšanje stanja v prihodnosti potrebno pristopiti k realizaciji zastavljenih projektov, kot so povečanje vodohrana Pejce in vključitev tunelske vode v sistem Peričnik," so še zapisali.

Zakaj je prekuhavanje vode že skoraj postalo stalnica?

Decembra so na jeseniški občini pojasnili, da od oktobra 2020 dalje na vodnem viru Peričnik stalno obdelujejo pitno vode z natrijevim hipokloritom. To je postopek, ki je ključen, saj zagotavljajo mikrobiološko skladnost vode. Pretekle analize so namreč pokazale prisotnost koliformnih bakterij na dveh izvirih. "Občasno pa se soočamo s povišano motnostjo vode, še posebej v obdobjih intenzivnih padavin. Ta pojav, ki je posledica naravnih procesov in na katerega nimamo neposrednega vpliva, lahko pripelje do izdaje ukrepov prekuhavanja vode," so utemeljili.