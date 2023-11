Prebivalci Letuša, ki se ne želijo seliti: 'Borili se bomo po pravni poti'

Zblazneli bomo, bojimo se vsake kaplje dežja, selitev je edina rešitev, pripovedujejo številni prebivalci Letuša. In soglašajo z odločitvijo, ki so jo sporočili predstavniki vlade – da bodo 150 hiš v Letuški gmajni zaradi varnosti morali za vedno zapustiti. A selitev ima tudi nasprotnike. Ne bomo odšli, je jasna skoraj polovica prebivalcev. Prepričani so, da bi zadostovala ureditev brežin Pake in Savinje, saj da so bili poplavljeni samo enkrat – v začetku avgusta. Nekateri že napovedujejo, da bodo, da bi obdržali domove, šli po pravni poti.

