Prebivalci Letuške gmajne: 'S psiho smo na dnu, samo čakamo in čakamo'

"Že zelo dolgo, predolgo, odlašajo z informacijo, kaj je s temi objekti. To ni samo moje mnenje, veliko sosedov je nervoznih. Začeli so se prepirati med sabo. Med ljudmi vlada neko tako splošno nerazpoloženje," pa pravi Marjan Trontelj , prav tako prebivalec Letuške gmajne.

Letuška gmajna na sotočju Savinje in Pake. Po desetih mesecih se je v naselje vendarle vrnilo življenje, a ne takšno, kakršnega želimo živeti, ogorčeno pravijo domačini.

Pri Trontljevih, kjer jim je voda zalila celotno hišo, so za stroške zasilne sanacije, kot pravijo, odšteli že 50.000, a hiša še zdaleč ni dokončno obnovljena. Pri čemer še zdaj ne vedo, ali bodo tukaj sploh ostali. "Verjetno nam bodo dali novo hišo, ampak definitivno bomo izgubili dom. Doma ne bo več. In šele cenitev nam bo potem na nek način odprla možnosti, kaj si sploh lahko za ta sredstva, ki jih bomo dobili, privoščimo," razlaga Trontelj.

Obema so v državni tehnični pisarni, kot pravita, sicer obljubili, da bo usoda njunih domov znana najpozneje do konca marca. "Torej že tista osnovna informacija, ki je za nas najbolj pomembna, zamuja že več kot dva meseca," pravi Trontelj, Vesenjakova pa dodala, da prav zato, ker čakajo na informacijo, ali bodo ostali tu ali se bodo preselili, niso mogli začeti s sanacijo.

V letu 2024 50 milijonov za obnovo stanovanj in 70 za nadomestne gradnje

Čakajo tudi v Kamniku, Ljubnem ob Savinji, Mengšu ...

A Letuška gmajna sploh ni osamljen primer: v občini Kamnik kar 19 oseb še vedno začasno prebiva v Termah Snovik, brez odgovorov so še vedno v Ljubnem ob Savinji. Podobno tudi v Mengšu, le da je tam težava vrtec. Denar in zemljišče za nov vrtec že imamo, pravi župan, a zapleta se pri spremembi namembnosti.

"Morajo razumeti, upam, da tudi na vladi, da so to stvari, ki so blazno občutljive, da moramo preseči te standardne postopke, da gre res za interventne zadeve, še posebej v našem primeru, ko gre za otroke, ki jih moramo dati na bolj varno mesto," pravi Božo Ropotar, župan Mengša.

In če v Letušu čakajo na odločitev tehnične pisarne, v Mengšu zaman čakajo kljukico kmetijskega ministrstva.