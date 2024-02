Prebivalci Letuša in Rečice ob Paki zahtevajo odgovore o svoji usodi

"Dovolj nam je sprenevedanja, levi in desni breg Letuša sta za selitev," tako sporočajo prebivalci Letuša in Rečice ob Paki, ki so se zbrali na protestnem shodu. Pravijo, da so zašli v slepo ulico in da si želijo od vlade konkretne odgovore o njihovi usodi. Zaradi poplavne ogroženosti je za selitev predvidenih okoli 150 hiš in večina prebivalcev selitev podpira. Vendar postopki tečejo prepočasi.