Prebivalci novogradenj v Kresnicah več let niso plačevali vode

Prebivalci sedmih novogradenj v Kresnicah pri Litiji več let niso plačevali vodovodnega prispevka, med njimi je bila tudi direktorica občinske uprave Meta Ponebšek. Občini so lastniki novogradenj obljubili, da bodo zgradili vodovod in ga predali občini v zameno za brezplačni komunalni prispevek, a od obljube že 10 let ni nič.

V Kresnicah pri Litiji prebivalci sedmih novogradenj že več let ne plačujejo vode, tako kot jo morajo ostali občani. Namesto tega so na črno priključeni na vodovod, med njimi je tudi direktorica litijske občinske uprave Meta Ponebšek. Zadeva je na dan prišla na precej nenavaden način. Pred mesecem dni je prav Ponebškova klicala na litijsko javno komunalno podjetje, češ da iz domače pipe smrdi po gnojnici. Po klicu so izvedli intervencijski pregled vodovodnega sistema Kresnice, meritve pa so pokazale, da je voda neoporečna. A preverjanja so pokazala tudi, da sedem hiš ni uradno priključenih na javni vodovodni sistem – da ne plačujejo omrežnine, vodarine, odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine za to odvajanje in drugih pristojbin, vezanih na porabo vode. Medobčinski inšpektorat je njihove ugotovitve potrdil.

Ena od neplačnikov prispevka je tudi direktorica litijske občinske uprave Meta Ponebšek. FOTO: POP TV

Prve hiše so na desetih parcelah v Kresnicah začele rasti leta 2008, takrat pa je bila podpisana tudi pogodba, da bodo stanovalci sami zgradili komunalno infrastrukturo. Veliko večino so tudi zgradili, manjka pa še asfalt v ulici – in ravno to naj bi bil glavni razlog, da komunala ni želela narediti priključkov, je pisno sporočila Ponebškova. "Občino smo že večkrat prosili za prevzem infrastrukture, ki smo jo pripravljeni brezplačno predati občini, ne želimo pa biti podvrženi dodatnim zahtevam občine, ki so glede na druge občane nesorazmerno visoke," pojasnjuje.

Dolgoletni občinski svetnik opozarja, da ne gre za majhne stroške. FOTO: POP TV