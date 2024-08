Prebivalci prizadetih območij ogorčeni: Prepočasi gre, dolgoročnih rešitev ni

Stvari se odvijajo bistveno prepočasi, dolgoročnih rešitev, ki bi ljudi obvarovale pred novimi, uničujočimi ujmami, ni od nikoder. Tako leto dni po najhujših poplavah v zgodovini države svarijo prebivalci prizadetih območij. Z denarjem, ki so ga dobili od države, zavarovalnic in dobrodelnih organizacij, so sicer uspeli popraviti dobršen del poškodovanih domov. Ostajajo pa neurejene struge rek, protipoplavnih nasipov ni, kar jih ob vse bolj nestabilnem vremenu močno skrbi, pred vrati sta namreč že druga nepredvidljiva letna časa ... jesen in zima.