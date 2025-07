Prebivalci Šentjerneja protestirali zaradi več nasilnih incidentov

Da se še nikoli niso počutili tako ogrožene kot danes, opozarjajo in od države zahtevajo učinkovitejše ukrepe. Med drugim omenjajo bolj odločno kaznovanje nasilnih storilcev in urejanje romske problematike s konkretnimi zakonodajnimi in socialnimi rešitvami.

Minuli teden je Šentjernej v luči zaostrenih varnostnih razmer sicer obiskal notranji minister Boštjan Poklukar, ki je napovedal dodatne policijske okrepitve. Z izplenom prebivalci niso bili zadovoljni, šentjernejski župan, ki je protestni shod podprl, pa je k ukrepanju v dveh pismih pozval tudi premierja Roberta Goloba, a odgovora, kot pravi, še ni prejel.

Domačini medtem opozarjajo, da bodo s protesti nadaljevali, če jim ne bodo prisluhnili. "Absolutno ne bomo odnehali, razmere so nevzdržne, mi pa želimo živeti v miru. Želimo se počutiti varne. Ljudje so obupani, prestrašeni, ti dogodki nedavni, ko se je zgodilo, da so predstavniki (romske skupnosti op. a.) napadli štiri naše občane fizično, bili so to brutalni napadi, ki bi se lahko končali s smrtjo, in tukaj smo rekli, zdaj pa postavljamo mejo," je povedala Anja Strojin iz ljudske iniciative Šentjernej.