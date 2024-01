'Prebivalci si zaslužijo zdravo okolje, ne klofute politike in kapitala!'

Potem ko je vlada napovedala delno podporo noveli Zakona o varstvu okolja, s katero bi med drugim izenačili zahteve glede naprav za sosežig in sežigalnic odpadkov, so se odzvali v gibanju Mladi za podnebno pravičnost in pozvali vlado ter poslance, da je "skrajni čas, da začnemo postavljati zdravje ljudi in narave pred kapitalske dobičke". Medtem v Salonitu Anhovo poudarjajo, da bodo v primeru potrditve zakonske novele v DZ sprožili ustrezne postopke na ustavnem sodišču.

Podporo noveli Zakona o varstvu okolja, ki jo s podpisi podpore državljank in državljanov predlagajo Društvo Eko Anhovo in dolina Soče, Civilna iniciativa danes! in Inštitut 8. marec, so danes izrazili tudi člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost. V gibanju podpirajo predlagane spremembe zakona in zahtevajo njihovo čimprejšnjo implementacijo ter uresničevanje pravice do dostojnega in zdravega življenja.

V izjavi, ki so jo prebrali na Trgu republike v upanju, da jim bodo poslanke in poslanci vendarle prisluhnili, so izvoljene predstavnike ljudstva pozvali, naj zagovarjajo politike, ki delujejo v dobrobit ljudi in narave. "Lokalci si želijo živeti v čistem in zdravem okolju, svojo voljo pa že leta izražajo z borbo za dostojno življenje in proti škodljivi praksi sosežiga odpadkov, a njihova volja nikoli ni bila uslišana. Njihova prizadevanja podpira tako zdravstvena kot okoljevarstvena stroka, med zbiranjem podpisov za predlagano novelo so solidarnost s prebivalci Anhovega in širše okolice izrazili tudi ljudje po vsej Sloveniji. To kliče k nujnemu ukrepanju in upoštevanju volje ljudi!"

"Skrajni čas je, da začnemo postavljati zdravje ljudi in narave pred kapitalske dobičke. Zato je nujno, da se povežemo in si skupaj izborimo boljšo prihodnost. Začeti moramo tu in zdaj, pri lokalnih okoljskih bojih, kot je ta v Anhovem!"Mladi za podnebno pravičnost Mladi za podnebno pravičnost

Kot so opozorili, prebivalci Anhovega in širše okolice že več desetletij trpijo za posledicami onesnaževanja okolja s strani Salonita, ki na račun zdravja ljudi in narave kuje ogromne dobičke. Po njihovem prepričanju sežig odpadkov ni in ne more biti dolgoročna rešitev, pač pa se je treba osredotočiti na preprečevanje nastajanja odpadkov pri njihovem izvoru. "To pa je v nasprotju s trenutnim produkcijskim načinom, ki je utemeljen na neskončni rasti ter večnemu povečevanju proizvodnje in potrošnje, kar se med drugim odraža v vse večji količini proizvodov in posledično odpadkov. V kapitalističnem sistemu je parlamentarna politika v spregi s kapitalom, kar pomeni, da odločitve o tem, kako se bo razvila družba v prihodnosti, določa kapital in ne ljudstvo," še opozarjajo. Vlada je po včerajšnji dopisni seji sporočila, da bi predlog novele Zakona o varstvu okolja, ki so ga vložili nevladniki in je prestal prvo branje v DZ, lahko podprla, a ob ustreznih popravkih določb, predvsem glede monitoringa. Predlagana izenačitev zahtev glede naprav za sosežig in sežigalnic pa bi bila nesistemska in bi jo bilo primerneje urejati s podzakonskimi predpisi, meni vlada.

A v gibanju Mladi za podnebno zahtevajo takojšnje ukrepanje vlade in ne pristajajo na zavlačevanje sprejemanja nujno potrebnih ukrepov. "V zakonu naj bo jasno zapisana izenačitev standardov za sosežig in sežig odpadkov ter boljši monitoring izpustov. Predlog, da se novelo zakona sprejme skozi uredbo razumemo kot posmeh prebivalcem Anhovega in okoliških krajev ter kritičnosti problema onesnaženosti njihovega lokalnega okolja, saj je imela politika več kot 25 let časa, da tovrstno uredbo sprejme, pa je ni. Čas je, da tudi politiki prisluhnejo prizadevanjem ljudi in ne delujejo kot podaljšek kapitala ter se zavzamejo za dostojno življenje prebivalcev Anhovega in okoliških krajev." Na sporočilo vlade so se odzvali tudi zdravniki Zdravniške zbornice Slovenije, ki so opozorili, da predlog zakona sledi vsebini zdravniškega poziva in številnim zdravniškim prizadevanjem, s katerimi zdravniki od leta 2020 množično pozivajo odločevalce k izenačitvi mejnih vrednosti izpustov onesnaževal za sežig in sosežig. Kot poudarjajo, mora biti zdravje zagotovljeno vsem prebivalcem v enaki meri, ne glede na kraj njihovega bivanja ali druge okoliščine.

Ključni poudarki novele Izenačili bi standarde glede izpustov, ki veljajo za sosežigalnice, s tistimi, ki veljajo za sežigalnice. Trenutno namreč za cementarne veljajo milejši pogoji za sežig odpadkov kot za sežigalnice. Predlagano je tudi, da se na vseh večjih izpustih naprave izvaja enak obratovalni monitoring kot na glavnem izpustu ter da se frekvenca poročanja o monitoringu poveča z letne v mesečno.

V Salonitu ob potrditvi novele o varstvu okolja v ustavni postopek V Salonitu Anhovo pred sredino obravnavo predloga novele zakona o varstvu okolja, ki so ga vložili nevladniki, pred matičnim parlamentarnim odborom, poudarjajo, da bodo v primeru potrditve zakonske novele v DZ sprožili ustrezne postopke na ustavnem sodišču. Pripravljajo tudi argumentacijo za postopek zadržanja zakona pred ustavnim sodiščem.

