Prebivalci Slovenije imamo 57.000 različnih imen: vse več je Markov

Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57.000 različnimi imeni, najpogostejši med njimi ostajata Franc in Marija. V primerjavi z lanskim letom je prišlo do spremembe med prvimi petimi moškimi imeni, število prebivalk s sicer še vedno najpogostejšim imenom Marija pa se je v zadnjem letu zmanjšalo za 1776. Na vrhu seznama ženskih imen vztrajajo Marija, Ana, Maja, Irena in Mojca.

Med stotimi najpogostejšimi moškimi imeni se je v zadnjem letu na novo pojavilo ime Gal in se uvrstilo na 98. mesto. S seznama je izpadlo ime Danilo. Med ženskimi imeni pa se je na novo pojavilo ime Ajda in se uvrstilo na 94. mesto. Hkrati je z lestvice izginilo ime Pavla, so zapisali na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

Imena prebivalcev Slovenije so različno dolga, največ imen po raziskavi urada pa je sestavljenih iz petih črk. Žensk s petčrkovnim imenom je bilo občutno manj kot moških. Druga največja skupina so bili prebivalci s šestčrkovnimi imeni. Na opisano razvrstitev imen glede na število črk so v največji meri vplivala tri najpogostejša ženska imena s po šestimi črkami in šest moških imen s po petimi črkami.

Najpogostejši slovenski priimki so po podatkih SURS Novak, Horvat, Kovačič, Krajnc in Zupančič.