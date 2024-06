Prebivalci Solčave v strahu: po napadu na ponija volk pokončal še psa?

Napad se je zgodil le okoli 30 metrov od hiše, zato prebivalci živijo v strahu, da bo napadov še več. "Slišali smo lajež, zato smo mislili, da je pes stekel do bližnjega pašnika, kjer imamo ovce," nam je povedala Majda Klemenšek , ki jo je nato prizor poškodovanega psa pretresel. Pes je utrpel hude poškodbe, zato so ga morali odpeljati k veterinarju, ki je ocenil, da je psa potrebno uspavati.

Napad volka so obravnavali že marca, ko je volk, kar je potrdila tudi DNK analiza, napadel in raztrgal ponija, ki so ga imeli na ograjenem pašniku. Tudi takrat so napad prijavili pristojnemu ministrstvu, ki jim je na podlagi ocene dodelilo povrnitev škode v višini 160 evrov. Kasneje so prejeli novo obvestilo ministrstva za naravne vire in prostor, da je bil napaden poni nižji od 120 centimetrov (117 centimetrov), zato so jim ocenjeno škodo znižali na 80 evrov.

Ob vse pogostejših napadih na rejne živali kmetije sicer že dlje časa opozarjajo prav na nizko ocenjeno škodo. Novembra lani je vlada po seji odbora za gospodarstvo, na kateri so obravnavali prav problematiko povečane aktivnosti volkov in zmanjšanje njihove populacije, sporočila, da bosta bosta Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pregledali cenik za ocenjevanje škode, ki jih povzroča divjad. Posebno pozornost naj bi namenili prav preveritvi cen drobnice. Na ministrstvi smo poslali vprašanja, kdaj se obeta morebitna nova cenitev škode. Njihove odgovore še čakamo.

"Težave z napadi imamo že od predlani, odkar je volk prisoten v naših koncih," nam je povedala lastnica napadenih živali in ob tem opozorila, da kmetje zaradi pogostih napadov drobnice sploh ne vozijo več na pašnike, ki so jih pred tem že ogradili z dvojno ograjo.

Gre sicer za že dlje časa trajajoč problem. Lani poleti so solčavski rejci drobnice na številne napade na drobnico opozorili tudi s protestom in pozvali k izdaji odločbe za stalen odstrel zveri. A ker je volk, tudi na evropski ravni, zavarovana vrsta, izdajanje odločbe za stalen odstrel ni izvedljivo.