Prebivalci Štepanjskega naselja v tožbo Mestne občine Ljubljana

"Na novo uveden parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom," so pred vložitvijo dveh tožb sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje.

Za odziv smo prosili tudi Mestno občino Ljubljana.

Zemljišča so v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), so sporočili. "Mestna občina Ljubljana nima pravice izvajati posegov na zemljiščih, dokler se postopki po ZVEtL-1 ne končajo," so odločni.

Pojasnili so, da stanovalci parkirišča, zelenice in dovozne poti kot sestavni del naših stanovanj uporabljajo že 50 let. "Zanje smo skrbeli, risali parkirne črte, čistili listje s parkirišč, jih plužili. Naenkrat smo v spalnem naselju, kamor se vsak dan vračamo po svojih delavnikih, primorani v plačevanje parkirnine, v soočanje z neumornim postopanjem redarjev, ki pišejo kazni in odvažajo naše avtomobile," so dodali.

Opozorili so na postavitev količkov, s katerimi se jim preprečuje dostop do stanovanj: "Starejši, starši z bolnimi otroci in navsezadnje tisti, ki kupijo kos pohištva, so sedaj soočeni z administrativnimi procedurami, brez katerih z vozilom ne morejo dostopati do svojega doma."

Prebivalci so se zato odločili uporabiti pravna sredstva. Zoper Mestno občino Ljubljana vlagajo dve tožbi - motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice.