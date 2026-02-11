Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prebivalci Štepanjskega naselja v tožbo Mestne občine Ljubljana

Ljubljana, 11. 02. 2026 12.29 pred 1 uro 2 min branja 153

Avtor:
M.P.
Zoran Janković v Štepanjskem naselju

Po sporu z ljubljansko mestno občino in županom Zoranom Jankovićem zaradi "novega režima uporabe soseske" so se prebivalci Štepanjskega naselja odločili, da zoper občino sprožijo dve tožbi. Vlagajo motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice.

"Na novo uveden parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom," so pred vložitvijo dveh tožb sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje.

Za odziv smo prosili tudi Mestno občino Ljubljana.

Zemljišča so v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), so sporočili. "Mestna občina Ljubljana nima pravice izvajati posegov na zemljiščih, dokler se postopki po ZVEtL-1 ne končajo," so odločni.

Postavljanje količkov v Štepanjskem naselju
Postavljanje količkov v Štepanjskem naselju
FOTO: Luka Kotnik

Pojasnili so, da stanovalci parkirišča, zelenice in dovozne poti kot sestavni del naših stanovanj uporabljajo že 50 let. "Zanje smo skrbeli, risali parkirne črte, čistili listje s parkirišč, jih plužili. Naenkrat smo v spalnem naselju, kamor se vsak dan vračamo po svojih delavnikih, primorani v plačevanje parkirnine, v soočanje z neumornim postopanjem redarjev, ki pišejo kazni in odvažajo naše avtomobile," so dodali.

Preberi še 'V Štepanjskem naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest'

Opozorili so na postavitev količkov, s katerimi se jim preprečuje dostop do stanovanj: "Starejši, starši z bolnimi otroci in navsezadnje tisti, ki kupijo kos pohištva, so sedaj soočeni z administrativnimi procedurami, brez katerih z vozilom ne morejo dostopati do svojega doma."

Prebivalci so se zato odločili uporabiti pravna sredstva. Zoper Mestno občino Ljubljana vlagajo dve tožbi - motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice.

ljubljana tožba štepanjsko naselje

Cene vrtca zvišali z nezakonitim sklepom, razliko bodo staršem vrnili

Je rubež socialne pomoči ustaven?

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI153

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
11. 02. 2026 14.13
Ne bo jim uspelo.To je Jelovica.
Odgovori
+1
1 0
lambert
11. 02. 2026 14.09
Dokler ne bodo zemljisca, ki so sedaj od MOL prepisana kot pripadajoca zemljisca objektom in v lasti vsakokratnega lastnika etaznega dela stavbe nimajo sans da s tozbami uspejo.
Odgovori
+3
3 0
biggie33
11. 02. 2026 14.13
Motenjska bila lahko bila uspešna, če so ujeli rok.. za vznemirjanje lastnine pa najbrž res ne..
Odgovori
0 0
Nikdar več
11. 02. 2026 14.08
En človek, en človek!!! Pa toliko neživljenskega sranja!
Odgovori
-2
0 2
biggie33
11. 02. 2026 14.08
Janković dobro ve, kaj so to pripadajoča zemljišča in komu pripadajo.. zaradi njih je Pečečniku propadel projekt obnove Bežigrajskega stadiona, ko sta želela na sosednjih pripadajocih zemljiščih graditi še poslovne prostore, trgovine itd.. prikazovali so se kot rešitelji, v bistvu so pa sli v projekt samo zaradi enormnih zaslužkov, dol jim visi za stadion..
Odgovori
+2
3 1
Hitri Zigi 78
11. 02. 2026 14.05
V LJ so po večini zastoji zaradi vas vozačev, ker ne uporabljate javnega prevoza, ste preveliki gospodje in gospe, da bi se vas več peljalo z enim avtom, pa še parkirišča zasedate. A resnica boli vozači
Odgovori
+2
3 1
zvoneti
11. 02. 2026 14.04
Ljubljanska naselja, ki so bila zgrajena pred cca. 50 leti po tedanjih gradbenih zakonih bi sedaj kriminalci radi lupili in nasilno posegali v življenja in bivanje ljudi. Vsa zemljišča okoli teh naselij so bila bivša družbena lastnika, ker je bil pač tak zakon in si jih je občina protipravno prilastila, zato pa na sodišču tudi po tekočem traku zgublja tožbe. Žalostno je, da morajo stanovalci sploh tožiti in čakati leta, medtem pa se v maniri kriminalcev odira ljudi z parkomati, čeprav na občini vedo, da za to nimajo pravne podlage, pa tudi če bi jo imeli ni normalno, da prideš v 50 let staro naselje in pametuješ o sistemu parkiranja, ki je neizvedljivo. Občine oz. vsi tam zaposleni so v službi svojih občanov, da jim pomagajo in ne otežujejo življenje in če pomagati ne morejo, se ne rabijo izživljati z nadlegovanje, oteževanjem in lupljenjem ljudi, ki nimajo druge možnosti.
Odgovori
+1
2 1
BUONcaffee
11. 02. 2026 14.03
Verjamem, da se bo našla rešitev.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
11. 02. 2026 14.01
Zoran vas ima rad.
Odgovori
+2
3 1
sioxxos
11. 02. 2026 14.01
Ampak levičarji v Ljubljani še naprej volijo šefa Balkan mafije.
Odgovori
+0
5 5
big_foot
11. 02. 2026 14.02
Ampak desnule še vedno volite janeza iz poraza v poraz…
Odgovori
+0
4 4
Hitri Zigi 78
11. 02. 2026 13.59
Kaj se pritožujete tisti ki sploh ne živite v LJ. V LJ so po večini zastoji zaradi vas vozačev, ker ne uporabljate javnega prevoza, ste preveliki gospodje in gospe, da bi se vas več peljalo z enim avtom, pa še parkirišča zasedate. Če pa prav razumem vi na periferiji imate lahko 2 ali več avtov ljubljančani pa enega.Me zanima ko bo Zoki uvedu vinjeto za Lj. koliko boste šele potem jokali neljubljančani. Se pa strinjam da je Zoki prov primer za v učbenike o PREVARANTIH.
Odgovori
+0
5 5
pojtrarara
11. 02. 2026 13.58
edino pravilno podpiram stanovalce
Odgovori
+6
8 2
JoskoP
11. 02. 2026 13.55
Povsod moramo plačat letno dovolilnico, vi pa se ob tla mečete ker ste jo dobili zastonj za neki časa. A ste vi kej posebnega?
Odgovori
+2
4 2
biggie33
11. 02. 2026 13.59
Zakaj bi plačevali dovolilnico, če so parking placali ze ko so kupili stanovanje?? Razvidno vse iz kupoprodajnih pogodb..
Odgovori
+1
3 2
pojtrarara
11. 02. 2026 13.59
ampak za letno dovolilnico mora biti zagotovljen prostor
Odgovori
+1
1 0
ANTIFA
11. 02. 2026 13.54
Pravilno. Ne se pustiti. Razni birokrati in finančni "vplivneži" želijo izsiliti svojo "pravico. Na žalost to postaja praksa tudi drugje. Župani so postali novi va#ki šerifi.
Odgovori
+6
8 2
Con-vid 1984
11. 02. 2026 13.53
Hahhaha, kakšna zahvala lastnim volilcem
Odgovori
+0
2 2
karina 1
11. 02. 2026 13.53
Eni bi radi več parkirišč, spet drugi se bodo pritoževali zaradi premalo zelenih površin... Koliko Štepanjcev je pa poleg stanovanj kupilo še parkirišče? Mislijo, da jim vse avtomatsko pripada. Ljubi moji, socializma ni več! Kupite parkirišče in ga vzdržujte!
Odgovori
-1
4 5
NotMe
11. 02. 2026 13.53
Sicer pa tiste zelenice. Uporablja jih NIHČE ne. So same sebi namen. Vsaj del bi se lahko komot poploščil s tistimi tlakovci, iz katerih raste trava, drevesa bi vsa ohranili, saj rastejo le na vsakih 15 metrov, se pusti dva metra okoli drevesa zemlje, ostalo se tlakuje z ozelenjenimi tlakovci in je med dvema drevesoma plac za vsaj dva parkinga. Pa še senca je in zaščita pred točo.
Odgovori
+1
4 3
mojcd
11. 02. 2026 13.58
in ko bo 45C v mestu bo spet Zoki kriv
Odgovori
-1
2 3
biggie33
11. 02. 2026 14.00
NotMe.. dober komentar!
Odgovori
-1
1 2
Polde1
11. 02. 2026 14.07
seveda bo, zato ker bomo imeli zažigalnico smeti
Odgovori
0 0
enaleteca
11. 02. 2026 13.52
Najbolj se pritožujejo tisti, ki so kupili stanovanje po Jazbinškovem zakonu. Vse bi radi imeli na pladnju. Ja, ne gre tako. Je treba tudi kaj prispevati in narediti. Ne pa samo čakati in dobivati vse zastonj. Ja, ne gre tako. In zakaj morajo imeti toliko avtov, madona. Nas je 6, pa imamo "le" dva avta. Čeprav se pritožujejo, da je javni prevoz nepraktičen. Se sprašujete? Zato, ker je preveč avtov, ki samo prostor jemljejo, na cesti. To je ta res velik problem.
Odgovori
-1
3 4
SpamEx
11. 02. 2026 13.51
MOL smo Ljubljančani ne Zoran Janković. Naj mu že en razloži to boomerju
Odgovori
+2
4 2
Ve?ni optimist
11. 02. 2026 13.48
Zakaj mora brigati celo Slovenijo tale spor, .... Nas bolj zanima zakaj recimo smo padli za 5 mest med državami zaradi koruptivnosti, ..... zakaj nas Hravti prehitevajo po levi, ... zakaj nam je gospodarska rast padla na manj kot odstotek, ..... to so stvari, ki bi jih dnevno morali kurblati, ... pa jih raje pometate pod preprogo, .... verjetno zaradi koristi, ...
Odgovori
+3
6 3
nelevnedesen
11. 02. 2026 13.48
Še vedno ne vem, kako bo to rešilo problem s parkirišči, četudi bodo oni lastniki. Edino morali bodo plačevati vzdrževanje zelenic in parkirišč
Odgovori
+2
2 0
biggie33
11. 02. 2026 13.52
Ko bo njihovo, lahko kako zelenico spremenijo v parkinge.. lahko bodo parkirali kot se bodo sami dogovorili, ne pa tako kot občina reče.. npr. med drevesi, lahko se bodo sosedje zmenili in se zaparkirajo itd..
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
moskisvet
Portal
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Preproste strategije za izboljšanje počutja in več energije
Preproste strategije za izboljšanje počutja in več energije
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Valentinove sladice: Sladke pregrehe za vsako horoskopsko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534