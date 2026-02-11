Prebivalci Štepanjskega naselja v tožbo Mestne občine Ljubljana

"Na novo uveden parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom," so pred vložitvijo dveh tožb sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje.
Zemljišča so v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), so sporočili. "Mestna občina Ljubljana nima pravice izvajati posegov na zemljiščih, dokler se postopki po ZVEtL-1 ne končajo," so odločni.
Pojasnili so, da stanovalci parkirišča, zelenice in dovozne poti kot sestavni del naših stanovanj uporabljajo že 50 let. "Zanje smo skrbeli, risali parkirne črte, čistili listje s parkirišč, jih plužili. Naenkrat smo v spalnem naselju, kamor se vsak dan vračamo po svojih delavnikih, primorani v plačevanje parkirnine, v soočanje z neumornim postopanjem redarjev, ki pišejo kazni in odvažajo naše avtomobile," so dodali.
Opozorili so na postavitev količkov, s katerimi se jim preprečuje dostop do stanovanj: "Starejši, starši z bolnimi otroci in navsezadnje tisti, ki kupijo kos pohištva, so sedaj soočeni z administrativnimi procedurami, brez katerih z vozilom ne morejo dostopati do svojega doma."
Prebivalci so se zato odločili uporabiti pravna sredstva. Zoper Mestno občino Ljubljana vlagajo dve tožbi - motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice.
