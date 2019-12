Prebivalci Stopc pri Laškem v strahu pred grozečim plazom

Na različnih koncih države so nastale težave zaradi obilnega dežja, tudi v Lovrencu na Pohorju, kjer je meteorna voda odnesla del podpornega zidu tik ob stanovanjski hiši. Tamkajšnji prebivalci takšnih nevarnosti niso vajeni. A glede na to, koliko vode je naenkrat priteklo, bi se lahko končalo še huje, pravijo. S pomočjo gasilcev so plaz prekrili s folijo, veliko vprašanje pa je, kako razmočen je teren pod hišo.

"8. decembra je bilo 33 milimetrov, trenutno pa je že štiri centimetre," je povedal Martin Hrastnik, prebivalec vasi Stopce.

In narava ne prizanaša z dežjem, nazadnje so ga bili deležni konec minulega tedna. "Več, kot je padavin, slabše je. Včeraj se je udrlo navzdol s tistega plazu, to se meša in drsi navzdol kot lava," je še dodal sogovornik.

Stanje na terenu ves čas spremlja in nadzira geolog, Komunala Laško pa skrbi za odvodnjavanje, pri tem pa pomagajo tudi domačini. Kot je dejal še eden od prebivalcev vasi, Marko Krašovc, bo sanacija plazu zelo zahtevna in dolgotrajna.