Prebivalci zaselka Struge razočarani: kdaj se bo začela obljubljena sanacija?

Kot so nadaljevali, so za vse odgovorni sami, jesen je že tukaj, na vrata pa bo kmalu potrkala tudi zima. "Kaj se bo zgodilo z našimi domovi?" se sprašujejo. Načrta sanacije in regulacije Savinje namreč še ni, poudarjajo, ni sanacije njihovih zelo načetih hiš. "Ne moremo delovati in funkcionirati kot družina, ki je temelj slovenstva in našega obstoja," so zapisali.

Družine Siz podnjih Strug, ki jih je vremenska ujma avgusta močno prizadela, jim uničila ali poškodovala domove, avtomobile in drugo premoženje, so se znašle v nezavidljivi situaciji. Kot so napisali v odprtem pismu, naslovljenem na medije, njihova agonija traja že od 4. avgusta 2023. "Vse trpljenje in kalvarija sta se začela, ko smo spoznali, kaj se je zgodilo z našimi hišami, našo prečudovito okolico, ki je bila skrbno urejena in negovana," uvodoma pišejo zaskrbljene družine iz Strug.

Razočarani so tudi nad lokalno skupnostjo; z odhodom gasilskih društev, vojske in prostovoljcev, ki so bili v veliko pomoč pri čiščenju in intervencijskih delih, je namreč zamrlo zanimanje za njihov zaselek. Najbolj pa boli, navajajo, da je zamrlo zanimanje občine in župana. Slednji naj se ne bi niti odzval na prošnje in pobudo, da se sestane z družinami.

Zatorej so se odločili, da je čas za dejanja. Pozivajo odgovorne, da bodo, če ne bo odziva, primorani zapreti cesto od Luč in naprej do Solčave in Logarske doline ter na tak način opozoriti na težave. Zahtevajo tudi, da se sanacija izvrši najkasneje do 27. oktobra 2023. Želeli bi tudi, da jih obišče državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023 Boštjan Šefic in se na lastne oči prepriča o škodi, ki je nastala.

Vsekakor pa bi želeli tudi jasen odgovor. Bodo sanirali nastalo škodo ali ne? Če je odgovor ne, piše v dopisu jeznih prebivalcev, se bodo preselili na druge varnejše lokacije. Seveda pa jih še zanima, ali se bo v naselju Struge reševala elektrarna ali naselje.

Božo Robnik, doma iz zaselka Struge in eden od podpisnikov pisma, nam je povedal, da imajo ogromne težave. Kot je dejal, sta dve hiši popolnoma podrti, vendar bodo ti dve zgradili na novo. "Imamo dejavnost mizarstva, s sinom delava sama, od poplav naprej pa preprosto ne moreva delati, podporni zid v delavnici je namreč podrt," je poudaril. Z ženo in sinom je trenutno nastanjen v apartmaju, njegovi starši pa so v drugem apartmaju."Razseljeni smo in brez dohodkov," je dodal.