Prebivalec Slovenije lani proizvedel 514 kilogramov komunalnih odpadkov

Tudi v letu 2019 so jih tako kot leto prej ločeno zbrali v največjem deležu v gorenjski statistični regiji (79 odstotkov) v najmanjšem deležu pa v obalno-kraški statistični regiji (63 odstotkov). V osrednjeslovenski statistični regiji se je ločeno zbralo 76 odstotkov komunalnih odpadkov.

Količinsko je v Sloveniji lani nastalo največ gradbenih odpadkov (60 odstotkov), sledili so komunalni odpadki (13 odstotkov) ter odpadki iz termičnih procesov (11 odstotkov), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (skupaj šest odstotkov), odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (štiri odstotke) in druge vrste odpadkov (šest odstotkov).