Prebivalec Slovenije leta 2020 kulturi v povprečju namenil 177 evrov

Na ministrstvu za kulturo opažajo, da je letos skoraj trikrat več prijavljenih dogodkov kot lani. Povečanje pripisujejo možnosti, ki jo imajo kulturne ustanove kljub slabim zdravstvenim razmeram, da lahko poleg spletnih izvedejo tudi dogodke v živo. Večina dogodkov, ki jih kulturne institucije v glavnem na ta dan ponujajo brezplačno, je objavljena na skupnem portalu na posebni spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

K praznovanju Tega veselega dne kulture je tudi letos pristopilo nekaj gledališč. Tako bodo v Mali Drami uprizorili igro Škorpijon francoske dramatičarke Veronique Olmi v režiji Nine Šorak, v SNG Maribor pa bodo ponudili predstavo Mostovi in bogovi Nejca Gazvoda po motivih zgodb Toneta Partljiča v režiji Aleksandra Popovskega.

Dan bo zaznamovan tudi z bogatim muzejskim in galerijskim programom, ki ga napovedujejo številni muzeji in galerije po Sloveniji. Marsikje pripravljajo dan odprtih vrat, ponujajo javna vodstva v živo in bogat program za otroke. Nekaj je tudi odprtij razstav. Praznovanju se bodo med drugim pridružili tudi v Cankarjevem domu, kjer bodo ponudili javno vodenje po razstavi 14. Slovenski bienale ilustracij.