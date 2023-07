Prebivalka Mute na Koroškem: 'Nad nami je bil gozd, ki ga zdaj ni več'

Neurje z orkanskim vetrom je prizadelo tudi celotno Koroško. Na ceste, električne vode, tudi na objekte in avtomobile, so se podrla številna drevesa.

"V hiši je bila moja mama in ponoči, ko se je razbesnela huda nevihta, zaradi pokanja in grmenja sploh ni slišala, da padajo drevesa. Vstala je, a ni mogla stopiti iz hiše, ker je bilo zunaj polno podrtih dreves. Naša hiša ni poškodovana, so pa poškodovani avtomobili in dva skednja ob hiši. Enega se izpod dreves sploh ne vidi," je za 24ur.com opisala prebivalka, ki v Muti oddaja apartmaje in glamping hišice.

Okoli 3.30 jo je mama poklicala in ji povedala, kaj se je zgodilo. "Potem nihče več ni spal. Hiša je povsem odrezana, nihče ne more do nas!"

Gasilci se ob pomoči okoliških kmetov zdaj prebijajo do njih. "700 metrov imamo makadamske ceste do hiše, delajo od jutra in še niso uspeli priti do nas," je še dejala.